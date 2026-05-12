NETTRADIOPODKASTER 13. mai 2026
   
Annonse  

Slik blir 17. Mai feiringen i Bodø

mmBenjamin Solås12.05.2026
d028637d-a87a-4278-9c7b-c5a7789d7731
Bjørkeris, Solskinn og tog. Symbolene på 17. Mai for mange. Slik blir årets program.

Nå er programmet klart, og nok en gang er det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring i Bodø og omegn. Her får du en oversikt over årets program, hvis du blar helt nederst i saken ser du programmet i bildeform.

Dagsprogrammet:

07:25 Avmarsj for speidertoget 

Rute:Sivert Nielsens gate – Jordbruksveien – Parkveien – Prinsens gate – Biskop Kroghs gate – Kongens gate – Bankgata – Dronningens gate – Torvgata til Rådhuset, hvor det blir flaggappell – tilbake til kongestatuen og Domkirkens tårnfot. Speiderne besøker Sentrum sykehjem.

08:00 Flaggappell ved Bodø rådhus

Forsvaret.
Øystein Feldberg spiller trompet.

08:10 Speiderne legger ned krans ved kongestatuen

Bodø harmonimusikk spiller.

08:30 Bekransning av de falnes minnestein ved domkirkens tårnfot, 09:15 Bekransning av monument for britiske flygere ved Norsk luftfartsmuseum, 09:45 Bekransning av krigsseilernes minnesmerke ved Bodø krigshistoriske museum 

09:30–13:00 Åpen kafé hos Frelsesarmeen

09:30 Barnehagetoget Pelle politibil, Bodø paradekorps.
Rute: Bankgata – Prinsens gate til Rådhusplassen.

For togorden se her.

Barnehagetoget kommer fram til Rådhusplassen/Solparken

Kulturelt innslag: Fryd dans og North Baton Twirling.

10:40 Skoletoget

Skoletoget kommer fram til Rådhusplassen/Solparken

Saltvern skolekorps spiller «Ja, vi elsker».
Elever fra alle trinn fra Aspåsen skole er forsangere. Dirigent er Ellen Solstad.
Talere, Kulturelt innslag: Fryd dans og North Baton Twirling.

11:00–15:30 Stormen konserthus: åpent hus og kafé

12:00–15:00 Fest for eldre på flystasjonen

12:30 Festgudstjeneste i Bodø domkirke

14:00 Festkonsert i Stormen konserthus

Medvirkende: Arktisk Filharmoni, Fargespill og Bodø Harmonimusikk.

16:00 Borgertoget

Nyholmen Skandses Comagnie starter avmarsj med skudd fra muskett.

Rute: Bankgata – Parkveien – Prinsens gate – Biskop Kroghs gate – Storgata – Bankgata – Dronningens gate – Torvgata til Rådhusplassen – Solparken.

For togorden se her.

Borgertoget kommer fram til Rådhusplassen

Leder av 17. mai-komiteen Kristine Engan og nestleder Olav Wiik Moland ønsker velkommen.

Kulturelt innslag: Bodø janitsjar spiller nasjonalsangen.
Blåseorkester fra Piteå.
Kalle Urheim: xFly Sister xMove Brother: en hyllest av alle solens sønner og døtre.

Bodø/Glimt kommer på scenen med Kongepokalen. Halvdan Sivertsen og Terje Nohr spiller.

18:00 Nasjonal festaften i Bodø domkirke 

Medvirkende: Bodø Domkor, Oganes Girunyan, fiolin, George Chittenden, dirigent. Billetter: kr 250,-. Gratis for barn og ungdom under 16 år.

21:00 Flaggfiring ved Bodø rådhus

Her spiller korpsene:

12:15 Sentrum sykehjem

Alstad skolekorps spiller.

12:15 Hovdejordet sykehjem

Saltvern skolekorps spiller.

12:30 Løpsmark skole

Bodø paradekorps spiller

12:30 Stadiontunet sykehjem

Alstad skolekorps spiller.

12:40 Sølvsuper helse- og velferdssenter

Saltvern skolekorps spiller.

13:00 Kjerringøy skole

Bertnes Brass spiller.

– Tverlandet bo- og servicesenter

Saltstraumen musikkorps spiller.

– Mørkved sykehjem

Bertnes Brass spiller.

 

Dette skjer i ditt nærmiljø

Alstad barneskole 

12:45–15:00 Kafé med salg av kaffe og kake i gymsalen.
Det arrangeres leker i skolegården.

Aspåsen skole (60 år i 2026!)

11:30–14:00 I skolens aula blir det kafé med salg av kaffe og kake.
Det arrangeres leker i skolegården og loddsalg med fine premier.

Bodøsjøen skole

12:30 Tale for dagen og sang ved 3.-4. trinn
Kaféen åpner på Bodøsjøen skole (Jekta og Fembøringen)
12:45 Leker for barn.
14:00 Arrangementet slutt

Grønnåsen skole 

12:30–12:45 Alstad skolekorps spiller, og tale ved 7 klassen på Grønnåsen skole.
12:45–14:30 Kafé på avdeling gul, grønn og oransje. 
13:00–14:30 Leker på fotballbanen.
12:45–14:15 Loddsalg og premier.

Hunstad barneskole 

08:45 Frokost for korps.
09:00 Kaféer åpner i skolens lokaler (gymsal og SFO).
09:25 Oppstilling av barnetog ved skolens fotballbane.
09:35 Fanfare ved Støver skolekorps. Velkommen ved FAU-leder. Taler ved elever fra 7. trinn (Kristine Kibsgaard og William Pettersen).
09:40 Støver skolekorps spiller. Allsang «Ja, vi elsker dette landet».
09:45 Avmarsj barnetog. Rute: Barneskolen fotballbanen – Hunstadringen – Galnåsen – Barneskolen. Oppstilling: Skolefane, flaggborg, musikk, barnehager, 1.–7. trinn Hunstad barneskole. Alle grupper får anvist sine plasser.
10:15 Leker i skolegården og kaféutsalg, blant annet i gymsal, SFO, klasserom og i gangsonen i 1. etg. på «øverskola». Salg av kaffe/te, kaker, pølser, brus og lodd. Det finnes også et visst utvalg allergivennlige kaker.
11:15 Loddsalget avsluttes.
11:45 Loddtrekning og vinnerne annonseres i gymsalen.
12:15 Kaféene stenger.

Løpsmark skole/Nordstrandahallen 

11:30–14:00 Kafé i Nordstrandahallen (skolens gymsal og nærmiljøsenter).
Tale, sang og innslag fra Bodø paradekorps.
Loddsalg og aktiviteter for barna.

Mørkvedbukta skole 

09:00 Flaggheising
10:40 Oppmøte skoletog Hunstadsenteret
11:00 Avgang skoletog. Støver skolekorps spiller i toget.
11:20 Ankomst skoletog og åpning av 17. mai
12:00 Åpning av kafe og aktiviteter ved skolen
14:00 Avslutning av 17. mai-feiring ved skolen

Mørkvedmarka skole 

09:45 Oppstilling for skoletog ved Mørkvedhallen
10:00 Avmarsj skoletog. Bertnes Brass spiller i toget.
10:30 Kafeen åpner
13:00 Kafeen stenger

Rønvik skole 

12:00–14:30 Kafè med salg av brus/saft, kaffe, kaker, pølser og is.
Det blir også ulike aktiviteter utendørs og loddsalg med flotte premier.

Saltvern skole 

13:00–15:00 Konkurranser. Leker. Premier. Loddsalg. Kafé. Boller og brus.
Tradisjonsrik 17. mai-fest både ute og inne.

St. Eystein skole

12:00–14:00 Tradisjonelt arrangement med kafé, tale for dagen og leker for barna

Østbyen skole 

12:30–14:30 Arrangement i gymsalen. Tale fra elevrådet.
Salg av pølse m/brød, kaffe, kake, is, brus/saft i kafeene ved gymsalen og SFO.
Det vil være aktiviteter i skolegården og lotteri med mange fine premier.

Kjerringøy 

11:30 17.mai-gudstjeneste i Kjerringøy kirke. Prest: Bernt Aanonsen.
12:00 Kransnedleggelse ved Bautaen.
Sanginnslag og allsang.
12:30 Barnetog
Oppstart/rute: Skolen – BoGodt – Ungdomshuset (via boligfeltet)
Bertnes Brass spiller.
13:00 17. mai på Ungdomshuset

Kvikstad skole grendelag (Grendehuset)

10:30–14:00 Korpset spiller utenfor Grendehuset klokken 10:30. Møt opp i god tid.
Åpen kafé med salg av karbonadesmørbrød, pølser, is og kaker, samt kaffe og brus.
Det blir leker og lotteri med flotte gevinster som trekkes på dagen.

Norsia grendehus (Skaug)

10:30–13:00 5. klasse v/Skaug oppvekstsenter inviterer til 17. mai-feiring.
Kakebord, salg av pølse, is og brus, leker for barn, loddsalg m.m.
Arrangementet avsluttes med tog kl. 13.00. Bodø Janitsjar spiller.

Tverlandet

08:00 Flaggheising ved Tverlandet skole, ved speiderne
09:30–10:15 Gudstjeneste i Tverlandet kirke
10:00–15:00 Kafé Tverlandet samfunnshus
10:30-14:00 Mølla kafé er åpen
10:45 Oppmøte før togavgang Tverlandet skole
10:55 Sang fremføres av 2.trinn ved Tverlandet skole
11:05 Dans med BUL Bodø
11:15 Togavgang skoletoget
12:00–14:30 Kafé i Tverlandshallen
Saltstraumen musikkorps spiller ved Tverlandet Bo- og Servicesenter 
12:15 tale av elever i 7. klasse ved Tverlandet skole. Vi synger nasjonalsangen etter talen.
12:30-14:30 Leker på kunstgressbana

Saltstraumen 

08:00 Flaggheising i skolegården
09:45 Familiegudstjeneste i Saltstraumen kirke
10:20 Samling og kransenedleggelse utenfor kirken. Saltstraumen Musikkorps spiller.
10:30 Togavgang fra parkeringsplassen ved kirken – toget stopper ved Ripnesveien mens komitéen legger ned blomster ved minnesteinen ved Saltstraumen kirkegård – Fv 17 – forbi Saltstraumen Camping – Petrines Allè – Straumbo. Saltstraumen Musikkorps spiller «Fedrelandssalmen» og «Ja, vi elsker dette landet». Retur til skolegården hvor toget avsluttes.
11:00 Salget starter i gymsalen på Saltstraumen skole.
Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe, samt loddsalg.
11:30 Leker for barna
12:00 Tale for dagen i gymsalen
14:00 Avslutning

Her ser du programmet i bildeformat:

PS: Radio 3 spiller kun norsk musikk, og masse slagere tilknyttet nasjonaldagen. Så den perfekte musikken å ha i bakgrunnen på din frokost eller sammenkomst er å spille av Radio 3 Bodø.

Post Views: 282
mm

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 30 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

VIEW ALL POSTS
Annonse

previousVI ER NORGESMESTERE 2026

ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no

Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2026

Utviklet av Fairmedia