Slik blir 17. Mai feiringen i Bodø

Dette skjer i ditt nærmiljø

Alstad barneskole

12:45–15:00 Kafé med salg av kaffe og kake i gymsalen.

Det arrangeres leker i skolegården.

Aspåsen skole (60 år i 2026!)

11:30–14:00 I skolens aula blir det kafé med salg av kaffe og kake.

Det arrangeres leker i skolegården og loddsalg med fine premier.

Bodøsjøen skole

12:30 Tale for dagen og sang ved 3.-4. trinn

Kaféen åpner på Bodøsjøen skole (Jekta og Fembøringen)

12:45 Leker for barn.

14:00 Arrangementet slutt

Grønnåsen skole

12:30–12:45 Alstad skolekorps spiller, og tale ved 7 klassen på Grønnåsen skole.

12:45–14:30 Kafé på avdeling gul, grønn og oransje.

13:00–14:30 Leker på fotballbanen.

12:45–14:15 Loddsalg og premier.

Hunstad barneskole

08:45 Frokost for korps.

09:00 Kaféer åpner i skolens lokaler (gymsal og SFO).

09:25 Oppstilling av barnetog ved skolens fotballbane.

09:35 Fanfare ved Støver skolekorps. Velkommen ved FAU-leder. Taler ved elever fra 7. trinn (Kristine Kibsgaard og William Pettersen).

09:40 Støver skolekorps spiller. Allsang «Ja, vi elsker dette landet».

09:45 Avmarsj barnetog. Rute: Barneskolen fotballbanen – Hunstadringen – Galnåsen – Barneskolen. Oppstilling: Skolefane, flaggborg, musikk, barnehager, 1.–7. trinn Hunstad barneskole. Alle grupper får anvist sine plasser.

10:15 Leker i skolegården og kaféutsalg, blant annet i gymsal, SFO, klasserom og i gangsonen i 1. etg. på «øverskola». Salg av kaffe/te, kaker, pølser, brus og lodd. Det finnes også et visst utvalg allergivennlige kaker.

11:15 Loddsalget avsluttes.

11:45 Loddtrekning og vinnerne annonseres i gymsalen.

12:15 Kaféene stenger.

Løpsmark skole/Nordstrandahallen

11:30–14:00 Kafé i Nordstrandahallen (skolens gymsal og nærmiljøsenter).

Tale, sang og innslag fra Bodø paradekorps.

Loddsalg og aktiviteter for barna.

Mørkvedbukta skole

09:00 Flaggheising

10:40 Oppmøte skoletog Hunstadsenteret

11:00 Avgang skoletog. Støver skolekorps spiller i toget.

11:20 Ankomst skoletog og åpning av 17. mai

12:00 Åpning av kafe og aktiviteter ved skolen

14:00 Avslutning av 17. mai-feiring ved skolen

Mørkvedmarka skole

09:45 Oppstilling for skoletog ved Mørkvedhallen

10:00 Avmarsj skoletog. Bertnes Brass spiller i toget.

10:30 Kafeen åpner

13:00 Kafeen stenger

Rønvik skole

12:00–14:30 Kafè med salg av brus/saft, kaffe, kaker, pølser og is.

Det blir også ulike aktiviteter utendørs og loddsalg med flotte premier.

Saltvern skole

13:00–15:00 Konkurranser. Leker. Premier. Loddsalg. Kafé. Boller og brus.

Tradisjonsrik 17. mai-fest både ute og inne.

St. Eystein skole

12:00–14:00 Tradisjonelt arrangement med kafé, tale for dagen og leker for barna

Østbyen skole

12:30–14:30 Arrangement i gymsalen. Tale fra elevrådet.

Salg av pølse m/brød, kaffe, kake, is, brus/saft i kafeene ved gymsalen og SFO.

Det vil være aktiviteter i skolegården og lotteri med mange fine premier.

Kjerringøy

11:30 17.mai-gudstjeneste i Kjerringøy kirke. Prest: Bernt Aanonsen.

12:00 Kransnedleggelse ved Bautaen.

Sanginnslag og allsang.

12:30 Barnetog

Oppstart/rute: Skolen – BoGodt – Ungdomshuset (via boligfeltet)

Bertnes Brass spiller.

13:00 17. mai på Ungdomshuset

Kvikstad skole grendelag (Grendehuset)

10:30–14:00 Korpset spiller utenfor Grendehuset klokken 10:30. Møt opp i god tid.

Åpen kafé med salg av karbonadesmørbrød, pølser, is og kaker, samt kaffe og brus.

Det blir leker og lotteri med flotte gevinster som trekkes på dagen.

Norsia grendehus (Skaug)

10:30–13:00 5. klasse v/Skaug oppvekstsenter inviterer til 17. mai-feiring.

Kakebord, salg av pølse, is og brus, leker for barn, loddsalg m.m.

Arrangementet avsluttes med tog kl. 13.00. Bodø Janitsjar spiller.

Tverlandet

08:00 Flaggheising ved Tverlandet skole, ved speiderne

09:30–10:15 Gudstjeneste i Tverlandet kirke

10:00–15:00 Kafé Tverlandet samfunnshus

10:30-14:00 Mølla kafé er åpen

10:45 Oppmøte før togavgang Tverlandet skole

10:55 Sang fremføres av 2.trinn ved Tverlandet skole

11:05 Dans med BUL Bodø

11:15 Togavgang skoletoget

12:00–14:30 Kafé i Tverlandshallen

Saltstraumen musikkorps spiller ved Tverlandet Bo- og Servicesenter

12:15 tale av elever i 7. klasse ved Tverlandet skole. Vi synger nasjonalsangen etter talen.

12:30-14:30 Leker på kunstgressbana

Saltstraumen

08:00 Flaggheising i skolegården

09:45 Familiegudstjeneste i Saltstraumen kirke

10:20 Samling og kransenedleggelse utenfor kirken. Saltstraumen Musikkorps spiller.

10:30 Togavgang fra parkeringsplassen ved kirken – toget stopper ved Ripnesveien mens komitéen legger ned blomster ved minnesteinen ved Saltstraumen kirkegård – Fv 17 – forbi Saltstraumen Camping – Petrines Allè – Straumbo. Saltstraumen Musikkorps spiller «Fedrelandssalmen» og «Ja, vi elsker dette landet». Retur til skolegården hvor toget avsluttes.

11:00 Salget starter i gymsalen på Saltstraumen skole.

Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe, samt loddsalg.

11:30 Leker for barna

12:00 Tale for dagen i gymsalen

14:00 Avslutning

PS: Radio 3 spiller kun norsk musikk, og masse slagere tilknyttet nasjonaldagen. Så den perfekte musikken å ha i bakgrunnen på din frokost eller sammenkomst er å spille av Radio 3 Bodø.