Slik blir 17. Mai feiringen i Bodø

Nå er programmet klart, og nok en gang er det duket for en storslått og tradisjonsrik feiring i Bodø og omegn. Her får du en oversikt over årets program, hvis du blar helt nederst i saken ser du programmet i bildeform.
Dagsprogrammet:
07:25 Avmarsj for speidertoget
Rute:Sivert Nielsens gate – Jordbruksveien – Parkveien – Prinsens gate – Biskop Kroghs gate – Kongens gate – Bankgata – Dronningens gate – Torvgata til Rådhuset, hvor det blir flaggappell – tilbake til kongestatuen og Domkirkens tårnfot. Speiderne besøker Sentrum sykehjem.
08:00 Flaggappell ved Bodø rådhus
Forsvaret.
Øystein Feldberg spiller trompet.
08:10 Speiderne legger ned krans ved kongestatuen
Bodø harmonimusikk spiller.
08:30 Bekransning av de falnes minnestein ved domkirkens tårnfot, 09:15 Bekransning av monument for britiske flygere ved Norsk luftfartsmuseum, 09:45 Bekransning av krigsseilernes minnesmerke ved Bodø krigshistoriske museum
09:30–13:00 Åpen kafé hos Frelsesarmeen
09:30 Barnehagetoget Pelle politibil, Bodø paradekorps.
Rute: Bankgata – Prinsens gate til Rådhusplassen.
Barnehagetoget kommer fram til Rådhusplassen/Solparken
Kulturelt innslag: Fryd dans og North Baton Twirling.
10:40 Skoletoget
Skoletoget kommer fram til Rådhusplassen/Solparken
Saltvern skolekorps spiller «Ja, vi elsker».
Elever fra alle trinn fra Aspåsen skole er forsangere. Dirigent er Ellen Solstad.
Talere, Kulturelt innslag: Fryd dans og North Baton Twirling.
11:00–15:30 Stormen konserthus: åpent hus og kafé
12:00–15:00 Fest for eldre på flystasjonen
12:30 Festgudstjeneste i Bodø domkirke
14:00 Festkonsert i Stormen konserthus
Medvirkende: Arktisk Filharmoni, Fargespill og Bodø Harmonimusikk.
16:00 Borgertoget
Nyholmen Skandses Comagnie starter avmarsj med skudd fra muskett.
Rute: Bankgata – Parkveien – Prinsens gate – Biskop Kroghs gate – Storgata – Bankgata – Dronningens gate – Torvgata til Rådhusplassen – Solparken.
Borgertoget kommer fram til Rådhusplassen
Leder av 17. mai-komiteen Kristine Engan og nestleder Olav Wiik Moland ønsker velkommen.
Kulturelt innslag: Bodø janitsjar spiller nasjonalsangen.
Blåseorkester fra Piteå.
Kalle Urheim: xFly Sister xMove Brother: en hyllest av alle solens sønner og døtre.
Bodø/Glimt kommer på scenen med Kongepokalen. Halvdan Sivertsen og Terje Nohr spiller.
18:00 Nasjonal festaften i Bodø domkirke
Medvirkende: Bodø Domkor, Oganes Girunyan, fiolin, George Chittenden, dirigent. Billetter: kr 250,-. Gratis for barn og ungdom under 16 år.
21:00 Flaggfiring ved Bodø rådhus
Her spiller korpsene:
12:15 Sentrum sykehjem
Alstad skolekorps spiller.
12:15 Hovdejordet sykehjem
Saltvern skolekorps spiller.
12:30 Løpsmark skole
Bodø paradekorps spiller
12:30 Stadiontunet sykehjem
Alstad skolekorps spiller.
12:40 Sølvsuper helse- og velferdssenter
Saltvern skolekorps spiller.
13:00 Kjerringøy skole
Bertnes Brass spiller.
– Tverlandet bo- og servicesenter
Saltstraumen musikkorps spiller.
– Mørkved sykehjem
Bertnes Brass spiller.
Dette skjer i ditt nærmiljø
Alstad barneskole
12:45–15:00 Kafé med salg av kaffe og kake i gymsalen.
Det arrangeres leker i skolegården.
Aspåsen skole (60 år i 2026!)
11:30–14:00 I skolens aula blir det kafé med salg av kaffe og kake.
Det arrangeres leker i skolegården og loddsalg med fine premier.
Bodøsjøen skole
12:30 Tale for dagen og sang ved 3.-4. trinn
Kaféen åpner på Bodøsjøen skole (Jekta og Fembøringen)
12:45 Leker for barn.
14:00 Arrangementet slutt
Grønnåsen skole
12:30–12:45 Alstad skolekorps spiller, og tale ved 7 klassen på Grønnåsen skole.
12:45–14:30 Kafé på avdeling gul, grønn og oransje.
13:00–14:30 Leker på fotballbanen.
12:45–14:15 Loddsalg og premier.
Hunstad barneskole
08:45 Frokost for korps.
09:00 Kaféer åpner i skolens lokaler (gymsal og SFO).
09:25 Oppstilling av barnetog ved skolens fotballbane.
09:35 Fanfare ved Støver skolekorps. Velkommen ved FAU-leder. Taler ved elever fra 7. trinn (Kristine Kibsgaard og William Pettersen).
09:40 Støver skolekorps spiller. Allsang «Ja, vi elsker dette landet».
09:45 Avmarsj barnetog. Rute: Barneskolen fotballbanen – Hunstadringen – Galnåsen – Barneskolen. Oppstilling: Skolefane, flaggborg, musikk, barnehager, 1.–7. trinn Hunstad barneskole. Alle grupper får anvist sine plasser.
10:15 Leker i skolegården og kaféutsalg, blant annet i gymsal, SFO, klasserom og i gangsonen i 1. etg. på «øverskola». Salg av kaffe/te, kaker, pølser, brus og lodd. Det finnes også et visst utvalg allergivennlige kaker.
11:15 Loddsalget avsluttes.
11:45 Loddtrekning og vinnerne annonseres i gymsalen.
12:15 Kaféene stenger.
Løpsmark skole/Nordstrandahallen
11:30–14:00 Kafé i Nordstrandahallen (skolens gymsal og nærmiljøsenter).
Tale, sang og innslag fra Bodø paradekorps.
Loddsalg og aktiviteter for barna.
Mørkvedbukta skole
09:00 Flaggheising
10:40 Oppmøte skoletog Hunstadsenteret
11:00 Avgang skoletog. Støver skolekorps spiller i toget.
11:20 Ankomst skoletog og åpning av 17. mai
12:00 Åpning av kafe og aktiviteter ved skolen
14:00 Avslutning av 17. mai-feiring ved skolen
Mørkvedmarka skole
09:45 Oppstilling for skoletog ved Mørkvedhallen
10:00 Avmarsj skoletog. Bertnes Brass spiller i toget.
10:30 Kafeen åpner
13:00 Kafeen stenger
Rønvik skole
12:00–14:30 Kafè med salg av brus/saft, kaffe, kaker, pølser og is.
Det blir også ulike aktiviteter utendørs og loddsalg med flotte premier.
Saltvern skole
13:00–15:00 Konkurranser. Leker. Premier. Loddsalg. Kafé. Boller og brus.
Tradisjonsrik 17. mai-fest både ute og inne.
St. Eystein skole
12:00–14:00 Tradisjonelt arrangement med kafé, tale for dagen og leker for barna
Østbyen skole
12:30–14:30 Arrangement i gymsalen. Tale fra elevrådet.
Salg av pølse m/brød, kaffe, kake, is, brus/saft i kafeene ved gymsalen og SFO.
Det vil være aktiviteter i skolegården og lotteri med mange fine premier.
Kjerringøy
11:30 17.mai-gudstjeneste i Kjerringøy kirke. Prest: Bernt Aanonsen.
12:00 Kransnedleggelse ved Bautaen.
Sanginnslag og allsang.
12:30 Barnetog
Oppstart/rute: Skolen – BoGodt – Ungdomshuset (via boligfeltet)
Bertnes Brass spiller.
13:00 17. mai på Ungdomshuset
Kvikstad skole grendelag (Grendehuset)
10:30–14:00 Korpset spiller utenfor Grendehuset klokken 10:30. Møt opp i god tid.
Åpen kafé med salg av karbonadesmørbrød, pølser, is og kaker, samt kaffe og brus.
Det blir leker og lotteri med flotte gevinster som trekkes på dagen.
Norsia grendehus (Skaug)
10:30–13:00 5. klasse v/Skaug oppvekstsenter inviterer til 17. mai-feiring.
Kakebord, salg av pølse, is og brus, leker for barn, loddsalg m.m.
Arrangementet avsluttes med tog kl. 13.00. Bodø Janitsjar spiller.
Tverlandet
08:00 Flaggheising ved Tverlandet skole, ved speiderne
09:30–10:15 Gudstjeneste i Tverlandet kirke
10:00–15:00 Kafé Tverlandet samfunnshus
10:30-14:00 Mølla kafé er åpen
10:45 Oppmøte før togavgang Tverlandet skole
10:55 Sang fremføres av 2.trinn ved Tverlandet skole
11:05 Dans med BUL Bodø
11:15 Togavgang skoletoget
12:00–14:30 Kafé i Tverlandshallen
Saltstraumen musikkorps spiller ved Tverlandet Bo- og Servicesenter
12:15 tale av elever i 7. klasse ved Tverlandet skole. Vi synger nasjonalsangen etter talen.
12:30-14:30 Leker på kunstgressbana
Saltstraumen
08:00 Flaggheising i skolegården
09:45 Familiegudstjeneste i Saltstraumen kirke
10:20 Samling og kransenedleggelse utenfor kirken. Saltstraumen Musikkorps spiller.
10:30 Togavgang fra parkeringsplassen ved kirken – toget stopper ved Ripnesveien mens komitéen legger ned blomster ved minnesteinen ved Saltstraumen kirkegård – Fv 17 – forbi Saltstraumen Camping – Petrines Allè – Straumbo. Saltstraumen Musikkorps spiller «Fedrelandssalmen» og «Ja, vi elsker dette landet». Retur til skolegården hvor toget avsluttes.
11:00 Salget starter i gymsalen på Saltstraumen skole.
Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe, samt loddsalg.
11:30 Leker for barna
12:00 Tale for dagen i gymsalen
14:00 Avslutning
Her ser du programmet i bildeformat:
PS: Radio 3 spiller kun norsk musikk, og masse slagere tilknyttet nasjonaldagen. Så den perfekte musikken å ha i bakgrunnen på din frokost eller sammenkomst er å spille av Radio 3 Bodø.