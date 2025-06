Slik blir Pride i Bodø: – Pass på hvem du hater, det kan være en du elsker.

Bodø Pride sparkes i gang onsdag 18. juni.

Vi har tatt en prat med Luca Nielsen Jenssen, leder i Fri Nordland, som kan fortelle at årets feiring byr på alt fra pubinar til filmvisning og skeiv debatt. Lørdag 21. juni er det duket for den storslåtte pride-paraden, etterfulgt av appeller og stands.

Nielsen Jenssen oppfordrer alle til å heise regnbueflagget og være en god alliert under pride. Bruken av regnbueflagget har vært oppe til debatt de siste årene, men for Luca handler det om noe helt grunnleggende.

– For meg betyr regnbueflagget frihet. Det betyr at jeg kan være den jeg er, uten hets og diskriminering. Det betyr at jeg kan være trygg, sier han.

Han håper at folk vil bli med på feiringen, og legger til at man ikke trenger å være enig i alt bevegelsen står for, men at det er fint å vise støtte til en man er glad i.

– Jeg har sett et bilde som har gått igjen i Facebook-kommentarfelt den siste tiden. Det lyder: Pass på hvem du hater. Det kan være en du elsker. Du vet ikke hvem som er skeiv, så vis støtte til kjente og ukjente, sier Luca.

Hør innslaget her: