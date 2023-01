Slik var boligåret 2022 og dette er prognosene for 2023

Boligåret 2022 vil nok gå inn i historiebøkene som det mest uvanlige noen sinne.

Til tross for koronaårene hvor alt var annerledes skiller boligåret 2022 seg veldig ut i Bodø.

Ett år som startet som selgerens år. Hvor eiendomsmeglerne solgte boliger som ferskt brød i brøddisken, utviklet seg fort til å bli et år hvor det skulle bli vanskelig å selge boliger.

Dyre strømpriser, renter som hoppet høyere enn Mount Everest og økt inflasjon sørget for en ekstrem usikkerhet i boligmarkedet. Plutselig hadde ikke folk flest hverken råd eller vilje til å kjøpe nye boliger.

Men etter en vanskelig høst for både boligselgere og eiendomsmeglere, hvordan ser 2023 ut? Blir det fortsatt utfordrende å selge boligen sin? Bør man vente med kjøp og salg av bolig til situasjonen stabiliserer seg? Dette og mye mer spurte vi en av eiendomsveteranene i Bodø, Tobias Bronder fra Partners Eiendomsmegling om. Hør hva han hadde å si både om året som er gått, og prognosene for det nyet året i avspillerne under.