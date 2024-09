Snart kan ungdom i Bodø lære førstehjelp og livsviktig kunnskap

Festivaler, samtalepartnere, leteaksjoner og førstehjelp – Frivillighet kan være så mangt.

Norge hadde nesten ikke gått rundt uten frivilligheten. Hver eneste dag vier tusenvis av nordmenn litt av sin fritid, for å hjelpe andre.

En av dem er Mia Skaffloth, medlem av Norsk Folkehjelp Sanitet Bodø. Hun er også medansvarlig for Bodø Sanitetsungdom, et tilbud for ungdom mellom 13 og 20 år som ønsker å lære mer om førstehjelp og redningsarbeid.

– Det viktigste jeg har lært er at ting kan være tøft, men at jeg kan klare det likevel, sier Skaffloth. Hun er spesielt interessert i søk- og redningsarbeid. Hvis en venn skulle forsvinne i marka, vil hun kunne bidra i søket.

Torsdag 19. september arrangeres et oppstartsmøte for ungdom som ønsker å lære mer om Norsk Folkehjelp og førstehjelp. Gjennom Sanitetsungdommen kan man, ifølge leder for Norsk Folkehjelp Sanitet Bodø, Astrid Aleksandra Hansen, tilegne seg verdifull kunnskap som kan være nyttig senere i livet.

Vi har tatt en prat med både Hansen og Skaffloth. Hør innslaget her: