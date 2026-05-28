Sommerens høydepunkt for Saltenungan er tilbake

Endelig er det igjen duket for det alle ungan i Salten gleder seg mest til, Sommerblå på Rognan.

Sommerblå, barnas helt egen festival på Rognan, har vært en gedigen suksess og utsolgt hvert år siden oppstarten.

Årets festival er lagt til helga 20-21. juni, og byr på masse morro for alle ungan i Salten, både høyt og lavt, på land og vann.

Blant det barna i Salten kan glede seg til er det musikk fra Bap og Klangbein, og show fra The Flying Seagulls, Urban Cirkus og Det Andre Teateret.

Festivalkunstner Ståle Gerhardsen er også på plass begge dagene.

I tillegg blir det mye lek og morro på vakre Øyra på Rognan og klassikere som smoothiesykkelen, vannballer, skatepark, gravemaskiner, båttur, lift og mye mer kan ungene leke med.

God mat og drikke med blant annet møsbrømlefse får man også.

Mer informasjon og program finner du på sommerblaa.no.