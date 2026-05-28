NETTRADIOPODKASTER 30. mai 2026
   
Annonse  

Sommerens høydepunkt for Saltenungan er tilbake

mmRadio 3 Bodø28.05.2026
627591105_1193793246251475_4771254255215296672_n
Sommerblå arrangeres på vakre Øyra, på Rognan. Foto: Sommerblå.

Endelig er det igjen duket for det alle ungan i Salten gleder seg mest til, Sommerblå på Rognan.

Sommerblå, barnas helt egen festival på Rognan, har vært en gedigen suksess og utsolgt hvert år siden oppstarten.

Årets festival er lagt til helga 20-21. juni, og byr på masse morro for alle ungan i Salten, både høyt og lavt, på land og vann.

Blant det barna i Salten kan glede seg til er det musikk fra Bap og Klangbein, og show fra The Flying Seagulls, Urban Cirkus og Det Andre Teateret.

Festivalkunstner Ståle Gerhardsen er også på plass begge dagene.

I tillegg blir det mye lek og morro på vakre Øyra på Rognan og klassikere som smoothiesykkelen, vannballer, skatepark, gravemaskiner, båttur, lift og mye mer kan ungene leke med.

God mat og drikke med blant annet møsbrømlefse får man også.

Link til billetter finner du her.

Mer informasjon og program finner du på sommerblaa.no.

Post Views: 688
mm

Radio 3 Bodø

VIEW ALL POSTS
Annonse

previousTre nye poeng, men med bismak

nextPoengdeling i topp mot bunnoppgjøret

ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no

Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2026

Utviklet av Fairmedia