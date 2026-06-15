Sommerens store folkefest på Fauske er like rundt hjørnet

Når Gatafestivalen igjen inntar Melenci Park på Fauske 2.–4. juli 2026, ligger alt til rette for en helg fylt med musikk, feststemning og opplevelser for hele familien. Festivalen har etablert seg som et av sommerens store høydepunkter i Salten, og årets program byr på en spennende blanding av norske favoritter, internasjonale nostalginavn og lokale innslag.

Årets artistliste inneholder blant andre:

Bertine Zetlitz – en av Norges mest folkekjære popartister med hits som «Girl Like You» og «Fake Your Beauty».

– en av Norges mest folkekjære popartister med hits som «Girl Like You» og «Fake Your Beauty». Wig Wam – kjent for energiske liveshow og allsangvennlige rockelåter.

– kjent for energiske liveshow og allsangvennlige rockelåter. Tigergutt101 – et navn som har skapt stor oppmerksomhet blant yngre festivalgjengere.

– et navn som har skapt stor oppmerksomhet blant yngre festivalgjengere. Da Buzz , Solid Base , Reset og DJ Howard – sørger for et solid innslag av 90- og 2000-tallsnostalgi.

I tillegg byr Familiegata på artister som Nico & Vinz og aktiviteter som gjør festivalen attraktiv også for barnefamilier.

Derfor bør du ta turen

Gatafestivalen handler om mer enn konserter. Festivalområdet ligger midt i Fauske sentrum og samler folk i alle aldre til tre dager med musikk, kultur, mat og sosialt samvær. Kombinasjonen av store artistnavn, familiearrangementer og den særegne nordnorske festivalstemningen gjør dette til en festival som skiller seg ut.

For mange er nettopp bredden det som gjør Gatafestivalen spesiell: Her kan barnefamilier kose seg på dagtid torsdag, mens helga byr på konserter og feststemning for de voksne.

Billetter

Billetter kan kjøpes via festivalens egen nettside:

Gatafestivalen

Det selges både dagspass og helgepass.

Gatafestivalen 2026 arrangeres i Melenci Park på Fauske fra 2. til 4. juli – og med en artistliste som kombinerer pop, rock, nostalgi og familieunderholdning, ligger alt til rette for en av sommerens største festhelger i Nord-Norge.