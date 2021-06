Sommervibber og koronarestriksjoner

Et nærmest markant skille mellom vår og sommer når vi gikk fra mai til juni. Det har fått mange bodøværinger opp og ut i varmen. Tenker vi nok på restriksjonene?

Sommervibber og feststemning var det i Geitvågen denne uken. Smittevernlege Kai Brynjar Hagen sier vi først og fremst skal være glade over det fine været.

Hagen mener det er fint å være sosial ute, fordi risikoen for smitte er mindre utendørs.

– Vi hjelpes kanskje også litt av at viruset trives litt dårligere i sommersesongen enn vintersesongen. Det er mange som har følt seg innelåst gjennom vintertiden og med de ulike tiltakene som har vært. Folk har derfor veldig gode grunner for at de går ut og oppsøker andre.