– Stå opp for mennesker i limbo

8. Januar 2016 mistet Yemane Teferi livet etter 25 år i passivitet på et asylmottak som ureturnerbar asylsøker.

Siden da har man markert dagen til minne om Teferi, men også til ære for alle ureturnerbare asylsøkere som lever i tilsvarende fastlåste situasjoner.

Her i Norge er dette en hverdag for noen. Hvordan oppleves det å leve i et slags limbo, uten mulighet til å søke jobb, skaffe bolig eller ta en utdanning?

Er dette et menneskeliv verdt?

I Bodø blir dagen markert i Bodø Domkirke lørdag 13. januar. Her får du høre artister som Thea Meyer, England Brooks og Arktisk Filharmoni, for å nevne noen.

Du vil også få høre appeller fra varaordfører Ida Gudding Johnsen, biskop Svein Valle og Fereshta Akbari fra LO-studentene.

Lørdag 13. januar klokken 12.00 inviterer Palestinakomiteen til støttemarkering/demonstrasjon ved Rådhusparken i Bodø. Etter demonstrasjonen går man i samlet flokk til Bodø Domkirke for å markere Yemanedagen. Konserten starter klokken 13.00.

Vi tok en prat med Thea Meyer og Tomas Lopez i forkant av arrangementet: