Steinsprutskader – et sikkert vårtegn

Steinsprutskader i trafikken er et like sikkert vårtegn som at løvetannen blomstrer. Tall fra forsikringsselskapene viser en kraftig økning i steinsprutskader.

– Hold ekstra avstand til andre biler, særlig ved påkjøringsfiler hvor farten økes raskt, rådgir Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tallenes tale er klar. Stadig flere opplever å få irriterende steinsprutskader på frontruta. Fra 122.178 innmeldte glasskader i 2000 økte antallet til 260.981 innmeldte tilfeller i 2020. Dette viser tall fra Finans Norge. Når snøen smelter kommer grus og sand. Derfor er våren den perioden da flest frontruter får steinsprutskader.

– Vinterdekk med myk gummi fanger opp mye småstein fra grusen som ligger i veibanen. Når hastigheten øker skytes steinene ut av dekkene igjen og fyker bakover på bilene som kommer etter deg i trafikken, sier Nils Sødal.

Hold avstand

Kjører man på motorvei eller landevei, er det lurt å følge med der det er påkjøringsfiler. Når det kommer biler innpå fra sideveiene som så øker farten raskt, er det ekstra stor fare for steinsprut.

– Da gjelder det å prøve og holde litt ekstra avstand for å unngå steinene. Da minsker i hvert fall sjansen for å få en stein i ruta, sier NAF-rådgiveren.

Får du en stein i ruta som lager merke, er det lurt å fikse skaden så raskt som mulig. Veldig mange av skadene kan repareres uten å skifte frontrute. Da koster det heller ingenting når man har kasko- eller delkasko forsikring.

– En liten steinsprut kan spre seg om du ikke reparerer den raskt. Da må man skifte frontruta. Det er en sur egenandel å betale når man kunne sluppet, mener Nils Sødal.

Steinsprutskader er viktig å reparere også fordi frontruten er en del av bilens bærende konstruksjon.

Ripe i lakken

Steinspruten kan også lage hakk i lakken, spesielt på panseret og stolpene rundt frontruta. Gå gjerne over bilen når du har vasket den og se etter prikker.

– Har steinspruten lagd et hakk som går helt ned til stålet, utvikles det rust. Bruk derfor en lakkstift for å dekke dette så fort som mulig. Er det noe rust i hakket, skrap det vekk med en spiss kniv eller lignende før du legger på lakk, sier Sødal.

Viktig å feie vekk grusen

Medlemsorganisasjonen NAF har også en oppfordring til myndighetene som har ansvaret for å holde veiene i orden.

– Få feiebilene ut så tidlig som mulig. Det er fint med rene gater til 17. mai, men for å forebygge skader på biler er det litt sent. Det er når snøen smelter det er viktig å få gjort ren gatene, for å unngå unødvendige steinsprutskader, avslutter Nils Sødal.