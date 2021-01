Stillingsutlysning: Vi søker Ansvarlig redaktør

Vil du være en av Bodøs mest kjente stemmer?

Stillingsutlysning: Ansvarlig Redaktør Radio 3 Bodø (Vikariat). 5 Måneders vikariat 1. Mars – 1. August

Vår ansvarlige redaktør skal ut i permisjon og vi lyser i den forbindelse ut et vikariat som strekker seg over fem måneder i stillingen Ansvarlig redaktør her på kanalen. Har du lyst å være Radio 3 sin stemme store deler av 2021?

Stillingen har oppstart 1. Mars som innebærer to ukers opplæring før deretter ansvar for stillingen ut juli.

I denne stillingen vil man få ansvar for å produsere alt redaksjonelt innhold som sendes på Radio 3 Bodø og Radio Salten. Det innebærer daglige innslag slik som nyheter, kultur, sport, vær, trafikk, kalender, bursdagskaken og redaksjonelt innhold som intervjuer og innslag. I tillegg har redaktøren ansvar for musikken som går på kanalen hvor redaktøren jevnlig bytter ut musikk og legger inn nye låter som spilles. Redaktøren har også ansvar for at faste sendinger slik som radiobingo, programmer på ettermiddagstid og Bodø/Glimt-kamper går som planlagt på kanalen. Det er redaktøren sitt ansvar å sende inn timelister for seg selv og alle teknikere/tilkallingsvakter, samt sette opp plan over når disse skal jobbe.

Det er redaktøren som produserer innhold til nettsiden vår radio3.no, lager artikler og publiserer dem her. Samt ansvar for våre sosiale medier-kanaler slik som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter, og lage innhold til disse.

Redaktøren produserer også radioreklame og sørger for at reklamene går i henhold til oppsatt avtale med kunder. Redaktøren har selv mulighet til å også drive med salg av radioreklame og avtaler i vikariatperioden som en ekstra inntjeningsmulighet.

Avslutningsvis er det redaktøren sitt ansvar å sørge for at det alltid er lyd på kanalens frekvenser og generere nye dager med musikk, reklame og innhold.

Dette får du:

Ledererfaring

Erfaring med drift av radiokanal

Erfaring med journalistikkarbeid

Erfaring med Sosiale Medier-arbeid

Opplæring/kunnskap til radioyrket og det som innebærer

Tilgang til sport og kulturarrangementer

Gode arbeidsforhold i moderne lokaler

Lønn etter avtale

Mulighet for ekstra lønn ved salg av radioreklame (provisjonsbasert lønn)

Kaffe/te/kakao på jobb

Gode karrieremuligheter/mulighet for videre jobb etter endt vikariat

Vi søker deg som:

Er et positivt og ja-menneske

Glad i å prate/gode kommunikasjonsferdigheter med andre

Har erfaring, utdanning eller stor interesse innenfor journalistikk/medier/radio

Jobber godt i en til tider hektisk arbeidshverdag

Ikke er redd for å prate med kjente personligheter

Tar initiativ til eget arbeid

Er musikkinteressert/liker musikk

Har gode tekniske ferdigheter/lærer raskt

Høres denne stillingen ut som noe for deg? Send søknad og CV til Stasjonssjef/Ansvarlig Redaktør Benjamin Solås på benjamin@radio3.no. For spørsmål om stillingen kan du også kontakte Benjamin på samme mail eller på telefon 415 07 602.

Søknadsfrist 10. Februar 2021. Hvis vi finner den rette kandidaten kan søknadsfrist avsluttes tidligere.