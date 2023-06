Støtt en god sak og bli med på Gakk Gakk Race 2023

For 10. gang på rad arrangerer Kirkens Bymisjon Gakk Gakk Race – Et andeveddeløp for store og små.

Ta med barna dine for en eventyrlig kveld og hei fram din and!

Under veddeløpet kan man vinne diverse premiere og førstepremien er et gavekort på City Nord til en verdi av 10 000 kroner! Ellers kan du vinne både festivalpass på Opptur og Parken – For å nevne noe.

Inntektene går til Kirkens bymisjons arbeid mot rus og fattigdom. Dersom du ikke vinner – Så går saken til en god sak!

Premieliste og kjøp av ender finner du her.

Vi har tatt en prat med Chris Slettvoll fra Kirkens Bymisjon om hvordan det hele foregår.

Hele innslaget hører du her: