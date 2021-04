Strålende sesongstart på Myklebostad

Sigve Bollestad, daglig leder i Salten Golfklubb var i studio og fortalte om en strålende åpning av golfparken på søndag 25. april og om planer golfklubben har. Hør innslaget nederst i saken.

Sesongen for golf er allerede godt i gang, når åpnet dere?

– Vi åpnet på søndag kl 11, og det var stålende oppmøte. Det ble ganske godt vær med fin sol, det var jo litt kjølig, men golferne er stanhaftige folk, så de møtte opp i hopetall. Banen er i fantastisk fin stand til å være så tidlig, og det er vi veldig glade for, og det gjør det litt enklere å komme skikkelig i gang.

Var sesongen i fjor en god sesong?

– I fjor hadde vi en strålende sesong med mange nye medlemmer og masse gjestespillere, så man kan si denne coviden har slått positivt ut for noen. Vi hadde over hundre på kurs i fjor, og når sesongen var slutt ved årsskifte hadde vi 60 medlemmer i netto plus.

Videre denne sesongen, er det noe nytt som kommer på golffronten?

– Ja, vi driver jo stadig og utvikler banen, så nå kan jeg slippe en liten nyhet. Vi åpner hull 10-18, og i den sløyfen åpner vi samtidig to helt nye hull som vi har bygd, så det blir artig for medlemmene å få testet ut.

Det høres spennende ut for både nye og gamle medlemmer. Enn for dem som ikke er kommet i gang eller prøvd golf, hva gjør man da hvis man har lyst å komme i gang?

– Da har vi det som heter «veien til golf kurs» som vi kjører jevnlig nå ut over mai og juni. Allerede begynner det å bli fullbooket på første kurs som går 8.mai, så det er bare å melde seg på, og det koster 3000kr, og da er du medlem ut sesongen med fritt spill og kan spille så mye golf du vil.