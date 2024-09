Street Food Norway er tilbake – Nå kan du stemme fram din favoritt

Det er ingen tvil om at Bodø har omfavnet street food-kulturen.

I sommer fylte Street Food Norway Rådhusplassen for tredje året på rad, til stor glede for sultne bodøværinger.

Fra torsdag 12. september til søndag 15. september blir det igjen servert churros, bao buns, gyros og andre smakfulle retter i Bodø sentrum. Denne helgen arrangeres European Street Food Awards, hvor målet er å kåre den beste street food-retten. En jury på fire medlemmer skal lørdag smake seg gjennom mat fra ulike deler av verden for å finne sin favoritt. Vinneren går videre til en større konkurranse i Saarbrücken, Tyskland, der finalen i European Street Food Awards holdes.

Vi tok en prat med daglig leder og eier av Street Food Norway, Damian Dawid Piechaczek. Han kunne fortelle at også bodøværingene får en viktig rolle i kåringen. Hvis du kjøper mat under festivalen, kan du nemlig stemme på din favorittrett. Folkets favoritt vil, i likhet med juryens vinner, bli sendt videre til hovedfinalen i Tyskland.

Er du usikker på hva du skal prøve i helga? Da har Pechaczek et godt tips: Samle venner eller familie, og spleis på forskjellige retter som churros, buns eller noe annet delbart. På den måten kan du prøve flere spennende smaker, uten å være redd for at du må rulles ut av festivalen.

Hør innslaget her: