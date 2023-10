Strikker hals og raggsokker til ukrainske soldater

Norske Kvinners Sanitetsforening er en organisasjon som blant annet fokuserer på kvinnehelse.

At kvinnehelse har vært nedprioritert er en kjent sak. I 1999 ble det blant annet gjennomført en offentlig utredning om kvinners helse i Norge. Konklusjonen var klar. Det viste seg at kvinner har vært underrepresentert og i enkelte tilfeller utelukket fra deltakelse i medisinsk forskning. Denne rapporten kom ut for 24 år siden, men vi er trolig ikke i mål enda. Det ønsker Sanitetsforeningen å gjøre noe med.

Innstranden Sanitetsforening er et lokallag i Bodø som jobber med kvinnehelse, integrering og et trygt lokalsamfunn.

Foto: Innstranden Sanitetsforening. Her sammen med ukrainske flyktninger og tidligere ordfører Ida Pinnerød.

Et av tiltakene Innstranden Sanitetsforening har satt i gang er å strikke hals og raggsokker, bedre kjent som «læsta», til ukrainske soldater. Dette prosjektet har betydd spesielt mye for ukrainske flyktninger, som også har fått muligheten til å delta på strikke-kafé.

Lørdag 21. oktober og Søndag 22. oktober fra 11.00-16.00 holder foreningen høstmesse, med kafé, boklansering og salg av hjemmebakte lefser, samt håndarbeid av ulik slag.

Vi har tatt en prat med leder for lokallaget, Liv Johansen.

