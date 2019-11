Studie: De som alltid kommer for sent vil leve lengre

Årsaken er at de som ofte er forsinket også er mer optimistiske. Optimister er ifølge forskerne roligere til sinns og har oftere lavere blodtrykk. De har derfor en lavere risiko for å utvikle hjertesykdommer.

– Denne studien har sterk relevans for folkehelsen fordi den antyder at optimisme er såpass viktig psykososialt at den kan forlenge den menneskelige levetiden, sier en av forskerne, Laura Kubzansky.

– Annen forskning antyder at mer optimistiske mennesker bedre regulerer følelser og atferd, i tillegg til at de raskere kvitter seg med stress og vanskeligheter, sier hun.

I et blogginnlegg på Harvards nettsider, skriver psykologiprofessor David R. Topor om hvordan Kubzansky og teamet hennes har analysert data fra to store studier med over 70.000 deltakere.

«For både menn og kvinner, var høyere nivåer av optimisme koblet til et lengre livsløp og «eksepsjonell levetid», noe som forskerne definerte som å leve til 85 år. Studien var obs på faktorer som kroniske sykdommer, som høyt blodtrykk og høyt kolesterol, og ting som påvirker helsen, som røyking og alkoholbruk,» skriver han.

Professoren mener at det er syv måter man kan bli mer optimistisk på: