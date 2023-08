SV om klima, kultur og økende forskjeller

Valget nærmer seg med stormskritt og vi har invitert nok en politiker til vårt studio.

I dag har vi fått med oss 1. kandidat i Nordland SV, Christian Torset. Hans hjertesaker består blant annet av klima og kultur.

Torset har tatt til orde for at kultur kan være en bidragsyter for å gjøre Nordland til er mer attraktivt fylke å bosette seg i. Spesielt om vi ønsker å beholde lokal arbeidskraft og gjøre det mulig for ungdom å flytte tilbake etter endt utdanning o.l.

Videre tar Torset til orde for å senke prisene på ulike kulturtilbud, men i en tid med økte renter, matpriser og stadig økende forskjeller, hvorfor skal man da satse på kultur? Er det ikke andre tiltak som vil gagne folket på en mer effektiv måte?

Videre tok vi en prat om klima, desentralisering og gode velferdstjenester. SV ønsker å få ned prisene på blant annet kollektivtransport. Stavanger er nå i gang med et prøveprosjekt der alle som er folkeregistrert i byen får gratis kollektivtransport. Kunne dette vært aktuelt i Bodø?

