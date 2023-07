Ta med deg store og små til Norsk Luftfartsmuseum i sommer

Norsk luftfartsmuseum har tilbud for både store og små i sommer og er klare for å ta deg imot!

Skrur man tilbake tiden var det nærmest utenkelig at Bodø skulle bli innehaver av et slikt museum, noe som imponerer turister i det mange land. Bodø var knapt på kartet før 2. verdens krig, men skulle bli svært viktig for de allierte. Ønsker du å lære mer om dette, da vet du hvor du skal ta turen.

Mulighetene er mange. Hva med å oppdatere profilbildet? Det kan du gjøre med å sitte i en helt ekte Starfighter, jagerflyet som fløy over Bodø i flere tiår.

Det blir aktiviteter for store og små med eksperimenter, legorom, digital sommerløype og barnefly for de minste, for å nevne noe.

Kjenner du på reisefeber? Da kan du ta turen til museumets eminente Syden-avdeling.

– Det er nok ikke like varmt der som i Syden, men du lærer nok mer her enn om du ligger på stranda, det opplyser sommerguide Preben Kristoffersen Paulsen. Praten finner du nederst i saken.

Sommerprogrammet:

Hele praten med Preben hører du er: