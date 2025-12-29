NETTRADIOPODKASTER 01. januar 2026
   
To julejackpoter på rad

Benjamin Solås29.12.2025
Radiobingo går som normalt i romjula

For to heldige radiobingospillere ble det ekstra fin jul i år.

To uker på rad har nemlig jackpoten gått i Radio 3 Bodø sin radiobingo.

Først gikk jackpoten 15. desember da en heldig spiller fikk bingo på tallet 7 på det andre spillet. Spilleren som var en herremann fikk da 12.000,- ekstra å kjøpe julegaver for.

En myte hos radiobingospillere er at når jackpoten går så blir det lenge til neste gang, men dette er altså bare en myte og det er selvfølgelig helt tilfeldig når jackpoten går.

Ekstra artig var det derfor den 22. desember når det for andre uke på rad ble jackpotutbetaling.

Også denne gangen var det i det andre spillet hvor lykken traff, men denne gangen for en kvinne og lykketallet som gav ekstra lykke var 31.

Så blir det spennende å se om vi kan få til en hattrick med jackpot når årets siste radiobingo går av stabelen 29. desember klokken 21.00.

Benjamin Solås

Benjamin Solås

