Tok storeslem lokalt, nå skal de representere Bodø i NM

Ungdomsbedrift er blitt et kjent fenomen blant videregående skoler i hele landet. Nå øyner en bedrift fra Bodø mulighet å gjøre det stort i nasjonalt sammenheng.

Nylig var det nemlig fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter, eller UB som det gjerne forkortes til. Ungdomsbedriften Sameness fra Bodø gjorde det godt i fylkesmesterskapet og tok med seg hjem hele fire førsteplasser i forskjellige kategorier.

Det kvalifiserte til en av tre plasser fra Nordland til norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter.

Kort fortalt er en ungdomsbedrift et skoleprosjekt der elever får en smakebit av både arbeidslivet og grunderlivet. Elevene kommer opp med ideer og konsepter som de gjennom skoleåret jobber med og utvikler.

Sameness fra Bodø sin ide er å fjerne fordommer når man skal søke på jobb.

Vi fikk besøk av Mats og Elias som er to av de tre hjernene bak konseptet.

– Det ligger litt i navnet, alle skal stille likt. Vi vil lage en app der hvor man kan legge inn CV og nøkkelegenskaper, og at det skal være enkelt for arbeidgivere å finne kandidater med ønskede kvalifikasjoner uten at kjønn og bakgrunn skal spille inn, kunne grunderne fortelle til Radio 3.

Hør hele praten med Sameness her: