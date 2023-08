Tråkk til mot kreft på Circle K

Aktiv mot kreft er en organisasjon som jobber for å styrke fysisk aktivitet og få dette inn som en del av kreftbehandlingen.

Fredag 25. august klokken 14.00 tar de turen til Circle K Olav V gate i Bodø. Med seg har de både tredemølle og sykkel. Kom som du er, løp på mølla eller tråkk i vei for å støtte et godt formål. Det finnes flere måter å bidra på. Du kan løpe, snurre lykkehjulet eller kjøpe deg en aktivitetstime. Formålet med å «tråkke til mot kreft» er rett og slett å samle distanser og fremme fysisk aktivitet.

Vi tok en prat med Johan Marius Kokaas, daglig leder ved Circle K Olav V gate. Selv synes han at saken er viktig å fremme og ser ingen grunn til å sitte hjemme denne fredagen. Arrangementet passer for store og små og man må ikke være i sitt livs beste form for å delta. Bidra med det du kan.

Hør innslaget her: