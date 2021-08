Ungdomsdrikking kan få alvorlige konsekvenser

Skolestart henger tett sammen med ungdomsfester. Det bekymrer Nordlendinger, hvor 1 av 3 har vært bekymret for at en ungdom skal bli utsatt for vold, overgrep eller ulykker i forbindelse med fest og alkohol. Organisasjonen Av-og-til ber foreldre om å være tettere på ungdommen sin.

– Skolestart er en tid hvor man møter venner igjen etter ferien, og for dem som begynner på ungdomsskolen eller videregående dukker det også opp mange nye bekjentskaper. Da er detmange ungdommer som for første gang blir invitert på fest hvor det drikkes alkohol, forteller Katrine Gaustad Pettersen som er fungerende generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Flere steder i landet har politiet slått alarm om fester hvor mindreårige drikker alkohol. Pettersen mener at dette er en tydelig beskjed til foreldre om å være tettere på ungdommen sin, og håper at foreldre benytter anledningen til å snakke med ungdommen om alkohol og lager klare og tydelige regler.

– Ungdomsdrikking er et foreldreansvar,og i flere av tilfellene er foreldrene helt uvitende om at ungdommen sin er på fest og drikker alkohol, sier hun.

Mange er bekymret

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Av-og-til oppgir 35 prosent i Nordland at de har vært bekymret for at en ungdom skal bli utsatt for vold, overgrep eller ulykker i forbindelse med alkohol og fest.

Pettersen i Av-og-til kan fortelle at konsekvensene av at mindreårige drikker alkohol kan bli alvorlige:

– Tenåringer er uerfarne med alkohol og blir derfor ekstra sårbare når de drikker. Vold, overgrep, sex man angrer på og uønsket video- og bildedeling i sosiale medier skjer oftere ved inntak av alkohol, sier hun.

Ungdom ønsker seg kjipe foreldre

Etter nesten et og et halvt år som har vært krevende for barn og unge, ønsker foreldre at ungdommen får en mest mulig normal tid, og mange synes det er ekstra vanskelig å være kjip nå.

Pettersen mener det ikke er en motsetning mellom å unne ungdommen sin å ha det hyggelig med venner og å sette grenser.

– Ungdommen sier selv at de ønsker seg foreldre som er tydelige og har regler for alkohol. For ungdommen er det en trygghet å kunne skylde på en kjip forelder hjemme når de opplever drikkepress eller kommer i andre ubehagelige situasjoner.

Hun tror at mange foreldre misforstår signalene fra ungdommene sine, og tenker at ungdommen ikke er så opptatt av hva de mener lenger

– Selv om ungdomstiden er en tid for løsrivelse, er foreldrene fortsatt viktige, men på en litt annen måte enn tidligere. Selv om de kanskje ikke viser det, ønsker ungdommen foreldre som er til stede og de behøver trygghet og stabilitet hjemmefra gjennom ungdomstiden.