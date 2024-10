Vant jackpot – Går en fin høstmåned i møte

En heldig bingospiller fra Fauske går en ekstra hyggelig oktober i møte.

Mandag 7. oktober var det nok en gang duket for radiobingo. Siden innføring av nye bingoregler sommeren 2024, har to lykketall i potten bydd på ekstra spenning blant våre bingospillere.

7. oktober satt den endelig – Og en heldig vinner vant kveldens jackpot.

Kveldens heldige vinner, Solrun Bådsvik, fikk tre-rader på tallet 10 og var bare to trekk unna å sikre seg gullpotten. Selv om hun ikke nådde helt opp til toppgevinsten, ble hun likevel 13 000 kroner rikere.

Bådsvik vant 1000 kroner for tre-raderen, og i tillegg sikret hun seg 12 000 kroner i jackpotpremie. Dette viser at sjansen for å stikke av med enten jackpot og gullpott er innen rekkevidde.

Selv om jackpotten gikk forrige mandag, er det fortsatt like mange lykketall og store muligheter for å vinne i de kommende ukene. Både jackpot og gullpot består.

Radiobingo på Radio 3 hører du mandager klokken 21.00.

Les mer om ditt nærmeste utsalgssted her.