Velkommen til påske på Luftfartsmuseet

Norsk luftfartsmuseum har som vanlig åpent nesten hele påsken, og er klare for en påske fylt med morsomme barneaktiviteter og spennende museumsopplevelser for de voksne.

Noen av aktivitetene du kan oppleve i Luftfartsmuseet denne påsken er:

Eggjakt på museet

Påskeharen har gjemt ti egg inne i museet. Klarer du å finne alle eggene? Bli med på jakten

Alle som leverer løsningsord i påskejakten er med i trekningen av to store påskeegg og familieårskort. Trekning skjer etter påske.

Kreativt påskeverksted

Ta turen innom og lag din egen påskepynt!

Her kan du klippe, fargelegge og være kreativ sammen med oss – en hyggelig aktivitet for hele familien.

Sifferjakt i museet

Bli med på sifferjakt i museet med premie fra skattekista.

Vår helgevert vil veilede og inspirere dere gjennom aktivitetene, så alle får en spennende og morsom opplevelse.

Spill og hjernetrim for alle

Inviter familie og venner til å prøve ulike spill og utfordringer. Dere kan samarbeide, utfordre hverandre og løse gåter sammen.

I tillegg som alltid har Luftfartsmuseet også faste tilbud du alltid kan oppleve under besøket:

Legobord

LEGO-bordet er alltid populært blant de minste – men ofte er de voksne minst like engasjerte! Bordet bugner av fly-LEGO og gir rom for kreativ utfoldelse.

Barnefly for de minste

Små piloter kan prøve å sitte i egne barnevennlige fly – perfekt for lek og fantasifulle flyturer.

BLI PILOT for hele familien

De interaktive stasjonene i BLI PILOT passer også for nysgjerrige barn og konkurranseglade unge og voksne. Her kan de teste reaksjonsevne, samarbeid og utforske pilotrollen på en morsom måte.

Free as a Bird – Paragliding Around the World

Gjennom denne utstillingen deler to fotografer sine største opplevelser og håper å inspirere andre til å se på paragliding som en måte å oppleve verden – fra et helt nytt perspektiv.

Café Gidsken

Ta en pause i vår koselige kafe med både småretter, smørbrød, kaffe og kaker, byens beste vafler og forfriskende iskrem.

Gavebutikk: Spennende utvalg for både barn og voksne.

Åpningstider i påsken er:

30. mars – 1. april kl. 10.00-16.00

2. – 3. april: Stengt

4. – 6. april: kl. 11.00 – 15.00

Gratis parkering i 4 timer. Registrer bilnummer på nettbrett i resepsjonen ved ankomst.

Her kan du også booke tid til flysimulatoren hos Norsk Luftfartsmuseum i påsken.