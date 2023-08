Venstre om fritt skolevalg, klima og rusomsorg

Lokalvalget nærmer seg og 11. august er den store valgdagen. I den anledning har vi fått besøk av en rekke lokalpolitikere for å bli bedre kjent med politikken i byen vår.

I dag har vi fått med oss Ida Gudding Johnsen. Hun er ordførerkandidat for Bodø Venstre og tok turen innom for å blant annet snakke om sine hjertesaker, som omhandler politikk og natur.

Videre tok vi opp et mye omtalt tema, nemlig rus. Rusproblematikken blant unge ser ut til å ha blitt mer normalisert. Stadig flere ungdom sier at dop nesten er blitt like vanlig som alkohol.

Venstre har tatt til orde for en rusomsorg som fokuserer på å hjelpe den enkelte, fremfor å straffe. Er dette den beste metoden for å slå ned på rusproblematikken eller bør man rett og slett bli strengere?

Vi tok også en prat om fritt skolevalg, samt det å gjøre skolen mer attraktiv. Gudding Johnsen er opptatt av å se den enkelte og følge opp hver elev på best mulig vis, men hvordan løses dette rent praktisk?

Hør hele praten med Ida Gudding Johnsen her: