– Vi er holdt for narr

En eventuell nedleggelse av Østbyen Skole har vært en betent debatt i Bodø i lang tid.

I det reviderte forslaget til barnehage- og skolebehovsplanen, kommer det fram at kommunen foreslår å legge ned Østbyen Skole innen 2026.

Den reviderte planen viser at Bodø kommune har 1200 ledige skoleplasser i dag, og at dette tallet vil øke til 1900 om ti år. Elever, lærere og foreldre på Østbyen Skole mener imidlertid at det er hårreisende at de må ta støyten for kommunens fordeling av økonomiske ressurser.

Dersom Østbyen Skole legges ned, medfører dette blant annet en lengre skolevei, da elevene flyttes til henholdsvis Saltvern skole og Aspåsen skole. Flere har også tatt til orde for at en slik splittelse vil ha negative ringvirkninger når det kommer til det sosiale aspektet.

Østbyen Skole har i lang tid vært en mottaksskole for flyktninger. Vi har tatt en prat med Ester Kristiansen og Benedicte Björkfors, som begge har engasjert seg i debatten. Sistnevnte frykter at den kompetansen og kunnskapen skolen har opparbeidet seg når det gjelder integrering, kommer til å forsvinne når elevene fordeles på ulike skoler.

Nå har flere Bodø-væringer engasjert seg i saken og lørdag 6. januar klokken 13.00 (oppmøte 12.40), går det av et fakkeltog for å bevare skolen.

Hør praten med Björkfors og Kristiansen her: