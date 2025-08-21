Vi er nominert til årets lokalradio

Din lokalradio i Bodø og Salten er en av fem lokalradioer fra hele landet som i oktober skal kjempe om å bli årets lokalradio i Norge!

Radio 3 Bodø skal under Prix Norge i oktober kjempe om tittelen årets lokale radiokanal, etter å ha slått ut majoriteten av lokalradioer i landet står vi sammen med fire andre lokalradioer som er nominerte til den gjeve tittelen.

– Vi er så stolt at det kribler i hele studio! Bare det å bli nominert er en stor ære og et nåløye å komme gjennom, vi har tross alt over 200 lokalradiostasjoner i landet så det å stå fram som blant de fem beste av disse det siste året er veldig stort, det sier Stasjonssjef i Radio 3 Bodø Benjamin Solås.

De andre kanalene som er nominert i kategorien Årets Lokalradio er 1FM Molde, Nea Radio (Trøndelag), Radio Metro (Østlandet) og Studentradioen i Bergen.

– Så håper vi selvfølgelig at vi kan gå hele veien i oktober under Prix Norge, og får æren av å tittulere oss årets lokalradiokanal i 2025, forteller Solås.

Radio 3 Bodø er nominert blant annet på grunnlag av lokalradioens økte lyttertall i en tid hvor de fleste både lokale og nasjonale radiokanalene går ned. Radioens satsning på flere lokale innslag samtidig som den har tatt vare på suksessfulle programposter som Radio 3-kaka, og ikke minst satsingen på Glimt i Europa hvor man har skapt eufori og glede ved å direktesende Bodø/Glimts kamper fra hele kontinentet.

I tillegg til å allerede være nominert som årets lokalradio kan Radio 3 Bodø bli nominert i ytterligere tre kategorier:

Årets beste sportsprogram med bidraget «Europa League: Manchester United – Bodø/Glimt direkte på Radio 3 Bodø»

Årets beste lokale program med bidraget «Glimt i Europa på Radio 3 Bodø»

Årets beste innslag med bidraget «Opera møter OnlyFans»

I disse kategoriene kjemper vi mot hele radionorge og må konkurrere mot det beste fra NRK, P4 Gruppen, Bauer Media og andre mediehus, i tillegg til at disse bidragene allerede er valgt til å representere Norsk Lokalradioforbund som blant det beste norsk lokalradio har produsert det siste året.

Om noen av våre bidrag i disse kategoriene blir endelig nominert til Prix Norge i oktober blir offentliggjort 17. september. Fram til da skal en uavhengig jury gå gjennom alle innsendte bidrag fra de forskjellige mediehusene for å avgjøre hvilke som blir sendt videre til finalen som er på Ullevaal i Oslo fredag 18. oktober.

Her kan du se oversikt over alle bidragene som er valgt ut for å representere Norsk Lokalradioforbund under Prix Radio.