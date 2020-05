Vurderer du Nordlandsferie? Da bør du lese dette

Har du ikke helt bestemt deg hvor årets ferie skal gå? Hva med å bruke denne tiden til å bli bedre kjent og utforske ditt eget fylke? Nå kan du oppleve fantastiske Nordland for under en tusenlapp, melder Nordland Fylkeskommune.

Også i år kan du oppleve hele Nordland med Travel Pass Nordland. Reis hele syv dager med buss, båt og ferge for kun 990 kroner.

Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth er glad for å kunne videreføre suksessen fra tidligere år, og tilbyr alle som vil oppleve Nordland å kunne reise en uke på bare én billett, med buss, båt og fra i år også ferge.

-Dette blir kanskje et enda viktigere reiselivsprodukt i år, når man forventer en større andel av nordmenn kommer til det vakre fylket vårt. Vi ønsker i år å ha et enda større fokus på regionen som marked, og oppfordrer alle til å reise rundt og oppleve hele vårt flott fylke.

Ett kinderegg

Travel Pass Nordland er et kinderegg i ordets rette forstand. Du kan reise en uke for 990 kroner i hele fylket, på både buss, hurtigbåt og ferge. Unntaket er de to statlige fergesambandene Bodø-Moskenes/Værøy/Røst og Bognes Lødingen.

-Vi er glad for å kunne være en tilrettelegger for reiselivet i Nordland. Med våre transportmidler kan du komme deg til hver minste dal og mange hundre øyer langs verdens vakreste kyst, sier en fornøyd Viseth. På grunn av Korona-viruset er det ekstra fokus på hygiene og begrensninger på antall reisende slik at det skal være en god og trygg reise. Det er derfor viktig at de reisene husker å booke plass på hurtigbåtene.

God erfaring

Samferdselssjef Viseth sier man har hatt god erfaring med å lage tilrettelagte pakker som gir tilgang til hele Nordland.

-Ikke minst vil vi jo i år også videreføre sommertilbudet som gir reisemuligheter to ganger daglig langs kysten, fra Sandnessjøen i sør, til Steigen i nord. Den ekstra sommerruta går via de ytterste øyene på helgelandskysten, og gir mulighet både til dagsturer og øyhopping i enda større utstrekning enn tidligere, forteller Viseth.

For mer informasjon om Travel Pass Nordland se www.reisnordland.no