Trenger flere bøssebærere

Nå er det ikke lenge igjen til årets TV-Aksjon. Den 20. Oktober vil igjen gatene bli fylt med frivillige bøssebærere som alle går for en veldig god sak, nå søker initiativtakerne fler!

Årets TV-Aksjon vil gå til organisasjonen Care, som blant annet jobber for likestilling og for fattige kvinner. Dermed har årets aksjon fått slagordet «nå er det hennes tur». I Bodø og Nordland har vi alltid vært høyt oppe på giverstatistikken, og det har aldri vært noen tvil om at hjerte er stort i Bodø. Nå søkes det imidlertid etter flere bøssebærere. Se og hør praten vår om årets TV-Aksjon her:

Inne på blimed.no kan du melde deg på som bøssebærer.

Her på giverstafett.no kan du også følge med hvordan Nordland ligger ann i forhold til resten av landet.