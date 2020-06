Bare timer etter smittervernoverlegen var positiv til demonstrasjon samlet over 50 ungdommer seg i Breivika

Politiet meldte natt til onsdag at de har avsluttet en fest i Breivika. En video Radio 3 har fått tilgang til viser at det var over 50 ungdommer som sto i klynger og festet ved bystranden.

Natt til onsdag fikk politiet melding om feststøy i Breivika i Bodø. De valgte å rykke ut og postet senere denne meldingen:

– Patruljen har vært på stedet og sendt hjem 40-50 ungdommer, skriver politiet på Twitter.

På det sosiale medie Snapchat kunne man i samme tidsrom finne video av ungdommene som sto i tette klynger og festet denne sommernatten. Videoen viser at det var godt over 50 ungdommer til stede.

Se videoen nederst i saken.

Dette skjer bare få timer etter at smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen uttalte i pressekonferansen til Bodø Kommune at han stilte seg positiv til den kommende demonstrasjonen i Bodø sentrum.

Det får Ansvarlig redaktør i Radio 3, Benjamin Solås, til å reagere.

– Det er jo klart at når smittevernoverlegen, som er mannen vi har hørt på hva vi skal gjøre de siste månedene, sier at det er helt greit at over to hundre mennesker samles i uorganisert regi uten vakthold som bryter smittevernloven så tenker jo andre at de kan gjøre det samme, sier han.

Han etterlyser nå klare rettningslinjer fra Hagen og håper han kommer på banen igjen.

– Nå tror jo folk at det er helt koronafritt her i Bodø og at det ikke er farlig lengre å møtes og bryte smittevernloven. Jeg håper smittevernoverlegen kommer på banen igjen med klare rettningslinjer om at det fortsatt ikke er lov å stå samlet sild i tønne og at man fortsatt må overholde en meters regelen, det gjelder også demonstrasjonen uttalte Solås på lufta onsdag morgen.

Se video her som ble lagt ut offentlig av en bruker på Snapchat natt til onsdag:

Vi understreker at denne videoen er publisert offentlig på Snapchat.