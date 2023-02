Blues & Bullshit 02.02.23

——————————

1. The Teskey Brothers – This Will Be Our Year

2. Charlie Musselwhite – Blues Gave Me A Ride

3. Bo Ramsey – Wounded Dog

4. Fenis Tasby & Kid Andersen – Don’t Make Me Pay

5. Fenis Tasby & Rick Holmstrom – Jump Children

6. Kenny Neal – Mount up on the Wings of the King

7. Eddie «Playboy» Taylor – I’m A Country Boy

8. Miko Marks – Trouble

9. Alabama Mike – V-8 Ford Blues

10- Willie Dixon – Violent Love