Blues & Bullshit 05.01.23

———————————————–

1. Dyer Davis – Walk Away My Blues

2. Buddy Guy – Gunsmoke Blues

3. Johnny Hoy And Bluesfish – Every Woman I Know Is Crazy

4. Nathan James – Better Left Unsaid

5. Ray Fuller and the Bluesrockers – Pay The Price

6. Shawn Pittman – Pocket Dial

7. Ben Harper – Need To Know Basis

8. Johnny Rauls – Midnight Train

9. Eddie 9v – Yella Aligator

10. Lucinda Williams – Get Off Of My Cloud

Hør denne ukens show på SoundCloud her:

Eller så kan du høre den på Spotify her.