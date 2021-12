Blues & Bullshit 14. desember 2021

Blå Resept har denne gangen med seg gjest helt fra «over dammen», nemlig Texas-gitarist Brad Stivers.

Hør intervjuet og podcasten her

Blues & Bullshit Z-List — 14. desember 2021

Bob Corritore & Friends – Look Out

Chickenbone Slim – Serve It To Me Hot

GA-20 – Sadie

Chris Cain – I Believe I Got Off Cheap

Christone «Kingfish» Ingram – Something In The Dirt

Lindsay Beaver & Brad Stivers – One Condition ft. Kirk Fletcher

Lindsay Beaver & Brad Stivers – Take It Slow

Brad Stivers – Just Can’t Wait

Frank L. Goldwasser – Rollin’ Stone

The Lowdown Saints – Don’t Want No Woman

The Kokomo Kings – A Drive By Love Affair

Big Creek Slim – Deportation Blues

Elvis Presley – Baby What You Want Me To Do

Thorbjørn Risager & The Black Tornado – Come On In

Kai Fjellberg – Your Life