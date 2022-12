Blues & Bullshit 15.12.22

1. Think – Alex Schultz

2. Roomful Of Blues – Christmas Celebration

3. Solomon Burke – Presents For Christmas

4. Canned Heat – Boogie Boy (Little Drummer Boy)

5. Tiger City Jukes – Watch Out! Santa’s Been Drinking

6. Nathan & The Zydeco Cha-Chas – I Don’t Want You Just For Christmas

7. Keith Richards – Run Rudolph Run

8. Carolyn Wonderland & Guy Forsyth – Your Not Gonna Get What You Want For Christmas

9. The Lucky Losers – Try New Orleans

10. Kid Lisa & John – Merry Christmas Baby

11. Rita Engedalen & Backbone – It’s Christmas Time

Hør på Spotify Og Soundcloud!

https://anchor.fm/bluesbullshit/episodes/Blues–Bullshit-15-12-22-e1saj1j

https://soundcloud.com/radio3bodo/blues-bullshit-151222?si=4c87942343a644ec8f5a90860df6a266&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing