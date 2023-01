Blues & Bullshit 19.01.23

———————————–

1. The Cadillac Kings – Doubtin’ Thomas

2. Tas Cru – Memphis Gone

3. Filip Powicz – Angel Face

4. Barbara Blue – Nothing Lasts Forever

5. BB & The Blues Shacks – Let’s Have A Natural Ball

6. Kokomo Kings – Silicone Brain

7. Roomfull Of Blues – Kill Me

8. Bob Coritore & Friends – You Shocked Me

9. Big Joe Williams – Baby Please Don’t Go

https://soundcloud.com/radio3bodo/blues-bullshit-190123?si=49266345701547999608bd8bba2a77cc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

https://spotifyanchor-web.app.link/e/1ASop4aXIwb