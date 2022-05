Hør podcasten her!

Blues & Bullshit 19.05.22

1. Snooky Pryor – Work With Me Annie

2. Richard Gjems – Moon Going Down

3. Tito Lausteen Quartet – Round Two

4. Randy Mcallister – Suprise!!!

5. Walter Broes & The Mercenaries – Come On Down

6. Vidar Busk – Live My Life Too Fast

7. Janiva Magness (feat. Taj Mahal) – Don’t You Wish It Was True

8. Taj Mahal – You Ain’t No Streetwalker

9. Nat King Cole – Route 66

10. Ry Cooder – Everybody Ought To Treat A Stranger Right

11. Watermelon Slim – I’ve Got News

12. J.P Soars – Lonely Fire

13. Mississippi Heat – Uninvited Guest

14. Paul Oscher – Dirty Dealin’ Mama

15. Eddie 9V – She Got Some Money

16. Big Creek Slim – I Just Don’t Understand

17. Nathan James – Walk With Your Maker

18. Richard Gjems – Devil Got My Woman