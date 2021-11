Blues & Bullshit 23. november 2021

Blues & Bullshit Z-List 23.11.21

———————

Walter Trout – Sadie

B.B & The Blues Shacks – 50 Cent

Buffalo Nichols – Living Hell

Shemekia Copeland – Under My Thumb

Jontavius Willis – Low Down Ways

Trickbag – Try It Again

Eric Starczan, Jennifer Jordan, Ian Siegal – Save My Soul

Dennis Gruenling – Little Sugar

The Last Internationale – Freedom Town

Daniel Nordgren – Let Love Run The Game

Smokin’ Joe Kubek & Bnois King – My Best Friend

Gary Moore – The Loner

Derek & The Dominos – Have You Ever Loved A Woman?

Vidar Busk & His True Believers – I Didn’t Mean To Do It

The Paladins – Mercy

Robert Finley – Honey, Let Me Stay The Night

Lindsay Beaver, Brad Stivers – Be Alright

The Kokomo Kings – The Smile of a Shark

Gregg Allman – Willin’

Walter Trout, Sugaray Rayford – Woman Don’t Lie

Brad Stivers – 2,000 Miles