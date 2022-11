Blues & Bullshit 24.11.22

————————————–

1. Nidaros Blueskompani – Stick with me baby

2. Brad Stivers – You’re About To Lose Your Clown

3. Canned Heat – Christmas Blues

4. Arne Fjell Rasmussen – Hobo Blues

5. Spoonful Of Blues – Hellraiser

6. Kai Strauss – Stand Strong Toghether

7. Sugaray Rayford – Miss Information

8. Jimmy Carpenter – I Hear You Knocking

9. Alabama Mike – Hip You To My Blues

https://soundcloud.com/radio3bodo/blues-bullshit-241122?si=f24d489db1434e18810b1b724196f09c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing