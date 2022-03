Trykk her for å høre på podcasten

Blues & Bullshit 24. mars 2022

Mississippi Heat – Silent Too Long

Albert Castigla – Burning Bridges

Swamp Dogg – I Need A Job

Mike Zito – Make Blues Not War

Trickbag – Saturday

Eliza Neals – Fueling Me Up

Hungry John – Hey Babe

Hurricane Ruth – Let Me Be the One

Christina Skjølberg – Beautiful

Big Joe Louis – Back Door Slam

Gov’t Mule – Wake Up Dead

Canned Heat – Dimples

Duke Robillard – Rambler Blues

Vidar Busk – Long Lean and Lanky

Daniel Eriksen – Refugee Camp Moan

Diunna Greenleaf – Answer to the Hard Working Woman