Blues & Bullshit 26.01.2023

———————————

1. Dust My Broom – Johnny Winter

2. Champagne And Wine – Etta James

3. When Koko Came To Town – Chris BadNews Barnes

4. Southern Women – Sven Zetterberg

5. Blues And Boogie – Dave Keyes

6. Back On Track – Billy T Band

7. Westcoast Rain – Jesper Lindell

8. In A Lockdown Funk – Nathan James

9. Get Love – The Proven Ones

https://anchor.fm/bluesbullshit/episodes/Blues–Bullshit-26-01-23-e1u25o8