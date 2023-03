Blues & Bullshit 30.03.2023

I Felt It Too – Bette Smith

Do Your Dance – Kilborn Alley

Sleeping Dogs Best Left Alone – Dr. John

I`m Ready – Freddie King

Dry Run – GA-20

Cuttin`In – Marc Broussard

Keep The Faith – Gaye Adegbalola

How Can A Poor Man Stand Such Times And Live – Rooster Soup

No sence – Nick Moss Band

Pay The Price – John Primer

Look Watcha Done – Kim Wilson