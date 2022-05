Blues & Bullshit 26.05.22

1. The Groove Krewe & Nick Daniels III – Run To Daylight

2. Ronny Aagren – Changes

3. David Alvin – Redneck Friend

4. Richard Gjems – Come Back Baby

5. Larry McCray – Without Love It Doesn’t Matter

6. Wlater Trout – Ride

7. Katie Henry – Without A Fight

8. Nathan James – Undecided Woman Blues

9. HOROJO trio – A Little Goes A Long Way

10. Billy Flynn – Lonesome Highway

11. North Mississippi Allstars – Bumpin’

12. Alastair Greene – Lies And Fear

13. Kenny ‘Blues Boss’ Wayne – The Way She Loves A Man

14. Frank Goldwasser – Rollin’ Stone

15. Mavis Staples & Levon Helm – Trouble In My Mind

16. Blues Travlers feat. Warren Haynes – Sittin’ On Top Of The World

17. Zac Brown Band – Out In The Middle

18. Bob Dylan – That’s Alright Mama