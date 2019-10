Bodø blir Europeisk kulturhovedstad 2024

Det var knyttet stor spenning til dagens avgjørelse som fant sted i Brussel hvor det skulle annonseres hvem som ble europeisk kulturhovedstad, nå er avgjørelsen tatt!

Bodø blir altså Europeisk kulturhovedstad og danker med det ut de to Bosniske byene som også hadde søkt. Gleden sto i taket da det ble annonsert via en livestream fra Brussel utenfor sas-hotellet like før klokken 12 onsdag. En stor folkemengde hadde møtt opp for å få med seg utfallet.

Vi tok en prat med ordfører Ida Pinnerød som selvfølgelig var veldig fornøyd med utfallet. Hør hva hun hadde å si her:

Også kultursjef i Bodø Kommune Arne Vinje var meget glad etter avgjørelsen hadde blitt tatt: