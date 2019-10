Bodø filmfestival arrangeres for tredje gang

Onsdag starter årets utgave av Bodø filmfestival som arrangeres for tredje gang. Nytt for i år er at festivalen har egen festivalprofil, hør med om det her.

I 2017 ble Bodø filmfestival lansert og var en endags festival som skulle være start for noe nytt i Bodø. Neste år ble festivalen for første gang arrangert i sin helhet over tre dager. Dette året har igjen festivalen utvidet og strekker seg nå over fire dager med film, fest og glede.

Allerede onsdag starter det med filmbad av Bjørn Sundquist som er årets festivalprofil som det er første gang festivalen har. Torsdag – lørdag blir fylt med gode filmer og flere premiere. Blant annet førpremiere på filmen «De dødes kjern» og lokalfilmen «hæstkuk».

Mere om årets filmfestival kan du høre her hvor vi tok en prat med festivalsjef Cathrine: