Bodø Golfpark får NM i 2020

Det er ikke bare på kulturfronten Bodø får store arrangementer, nå skal også bodøbyen være arrangør for et Norgesmesterskap i 2020.

Salten Golfklubb skal være vertskap når Norges beste juniorer møtes for å konkurrere om mestertittelen i 2020.

– Det er 40 jenter og 80 gutter i alderen 13-19 år som skal konkurrere i det første NM i golf som arrangeres nord for Polarsirkelen. Det blir et stort og krevende arrangement, men vi gleder oss, sier daglig leder i Salten Golfklubb og Bodø Golfpark, Sigve Bollestad.

Norgesmesterskapet går over tre dager fra 21. til 23.juni, og det skal spilles fulle runder over banens 18 hull hver dag.

– Vi er veldig glad for at Norges Golfforbund har vist oss denne tilliten og ser fram til å få vist fram både banen og Bodø fra sine beste sider. Det fikk vi da vi var vertskap for Barents Summergames og turneringen TITLEIST-tour for aldersgruppen 13-19 år for noen år siden. Begge gangene fikk klubben vist at vi evner å påta oss slike arrangement og at banen gir deltakerne store opplevelser, sier Bollestad.