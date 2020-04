Bodø opphever «søringskarantenen»

Fra i dag kan du nå reise innenlands i Norge uten å måtte sitte i karantene når du kommer hjem, det opplyste Bodø Kommune på onsdagens pressekonferanse.

Hver dag klokken 12 har Bodø kommune en daglig pressebrief med smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen og Ordfører Ida Pinnerød.

Dagens store nyhet var at søringskarantenen nå er opphevet. Tidligere har regelen vært slik at om man har kommet fra sør for Dovre må man sitte i karantene i to uker, nå slipper man altså det.

– Vår faglige vurdering er at det ikke lengre er nødvendig med søringskarantene, sa smittevernoverlegen.

– Det har hele tiden vært viktig for oss å følge rådene fra smittevernoverlegen og teamet hans, la ordføreren til.

Likevel er det fortsatt en noe uklar situasjon for de som nylig har kommet sørfra.

Regelen blir slik at de som kom sørfra for over en uke siden fortsatt må fullføre sine to uker med karantene, mens de som innen den siste uken har kommet sørfra må nå sitte en uke i karantene etter de kom hjem.

– For å forklare det enkelt må de som kom sørfra mens smitteforskjellen enda var stor fortsatt sitte i karantene, la smittevernoverlegen til.