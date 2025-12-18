Dette kan bli navnet på den nye arenaen

FK Bodø/Glimt står midt i den største utviklingsreisen i klubbens historie. Nå tas et viktig steg på veien mot realisering. Bodø/Glimt kan bekrefte at PowerOffice har signert avtale og blir en av de største leietakerne i næringsdelen av Ny Arena.

Samtidig foreslår administrasjonen i Glimt at PowerOffice også kan bli navnepartner for den nye arenaen. Forslaget vil bli lagt frem for styret som en mulighet frem mot klubbens årsmøte, der den endelige beslutningen tas.

En viktig milepæl

At PowerOffice nå har signert som leietaker, er en betydelig milepæl i stadionprosjektet. Leietakeravtalen er en viktig brikke i grunnlaget for realisering av klubbens nye hjem.

PowerOffice er et Bodø-basert selskap i sterk vekst, med tydelige verdier og ambisjoner som strekker seg langt utover regionen. Både selskapet og Bodø/Glimt er opptatt av mennesker, kultur, utvikling og fellesskap, og nettopp dette har vært avgjørende i dialogen mellom partene.

– Vi gleder oss stort til å flytte inn i Ny Arena sammen med PowerOffice. Å dele hus med en av Bodøs mest innovative og verdidrevne aktører gir spennende muligheter for samarbeid og videre utvikling, sier daglig leder, Frode Thomassen, i FK Bodø/Glimt.

For PowerOffice handler selve flyttingen først og fremst om å legge til rette for videre vekst.

– Vi har hatt sterk utvikling de siste årene og trenger nye rammer for å kunne vokse videre. Ny Arena gir oss både plass, rammene og et miljø vi har stor tro på for framtiden, sier administrerende direktør i PowerOffice, Lise Mentzoni.

Et felles prosjekt

For Bodø/Glimt er det viktig å finne samarbeidspartnere til arenaen som vil mer enn bare å leie lokaler. Da PowerOffice samtidig uttrykte et ønske om å bidra aktivt til realiseringen av Ny Arena, åpnet det seg en mulighet som var større enn klubben først så for seg.

PowerOffice har vært tydelige på at deres engasjement ikke bare handler om synlighet. De ønsker å være med på å bygge noe som er større enn seg selv. Noe for klubben, for byen og for menneskene som skal bruke arenaen.

Derfor går PowerOffice også inn som en av Grunnleggerne av Ny Arena, med et tydelig fokus på samfunnsansvar og fellesskap, hvor etablering av Stjernelosjen er en sentral del av engasjementet.

Løfter heltene som fortjener det

Stjernelosjen er et helt unikt konsept i Ny Arena. En «tunnel club»-inspirert losje rettet mot barn og unge, og familier i krevende livssituasjoner, med tilknytning til Nordlandssykehuset. På kampdager skal dette være et fristed, der sykdom, behandling og bekymringer for en stund kan legges igjen utenfor dørene. Losjen er tilrettelagt innendørs og har gode sitteplasser ute på tribunen, slik at familiene får en helhetlig og trygg kampopplevelse.

At PowerOffice ønsker å være med på å etablere Stjernelosjen, sier mye om hvilke verdier selskapet står for. Engasjementet handler om å skape bo- og bli-lyst, og om å ta et aktivt samfunnsansvar.

Foreslår nytt arenanavn

Som en naturlig forlengelse av samarbeidet har administrasjonen i FK Bodø/Glimt, i tett dialog med PowerOffice, arbeidet frem et forslag til nytt arenanavn: PowerOffice Arctic Arena.

PowerOffice har i den forbindelse signalisert vilje til å bidra med en høyere sum for navnerettighetene, enn det som tidligere er lagt til grunn i klubbens finansieringsplan, dersom dette blir et fortrukket navn. Dette vil definitivt bidra til å trygge finansieringen av Ny arena.

Navnet kombinerer lokal forankring med internasjonal identitet. «Arctic» løfter fram hvor Bodø/Glimt og PowerOffice kommer fra, hvilken kraft som finnes i nord, og representerer samtidig ambisjonene begge parter har langt utover regionens grenser.

Årsmøtet har siste ord

Daglig leder Frode Thomassen legger stor vekt på åpenhet og medlemsdemokrati.

– Det var årsmøtet som ga klubben mandat til å utrede salget av navnerettigheter, og det er årsmøtet som nå skal ta stilling til forslaget om PowerOffice Arctic Arena.

Klubben planlegger også et medlemsmøte i januar eller februar, der saken vil bli nærmere presentert og diskutert, sammen med andre relevante og aktuelle saker. Innspill fra medlemmene vil tas med i det videre arbeidet før endelig behandling i styret og på årsmøtet.