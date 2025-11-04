Alt du trenger å vite før Bodø/Glimt – Monaco

Vi vet du har ventet, og her er den endelig, vår artige før kampen-sak mellom Bodø/Glimt og Monaco i den fjerde runden av Champions League.

Som vanlig skal vi se litt på motstanderen, høre hva Kjetil Knutsen og Sondre Auklend sa før kamp, hvorvidt lagene har spilt mot hverandre eller lag fra motstanderens land tidligere og selvfølgelig funfacts om motstanderlaget.

Monaco

Vi begynner med å se på motstanderen Monaco. Gjestene fra fyrstedømmet sør i Frankrike står med to poeng på tre kamper, akkurat som Glimt. Det etter to uavgjorte kamper hjemme mot henholdsvis Tottenham og Manchester City. Med andre ord er det noen likhetstrekk i terminlisten til lagene da begge møter disse to engelske lagene hjemme. Monaco fikk det tøft på den eneste bortekampen de har spilt så langt hvor de tapte i første runde hele 4-1 mot Club Brugge.

Det er ingen spillere som har spilt for begge klubbene i historien. Men også i likhet med Glimt er Monaco en skikkelig talentfabrikk, mer om det under funfactsen lengre ned.

Først skal vi se på kamper Monaco har spilt mot norske lag, og det er ikke mange. Til tross for at Monaco nærmest er et fast innslag i Europeiske turneringer er dette bare andre gangen de skal spille på norsk jord og mot et norsk lag.

Forrige motstander var laget som er Glimts gullrival i år Viking. Det var tilbake i 2005 i det som den gang het Uefa Cupen, nå Europa League.

Viking trakk det lengste strået og vant 1-0 på hjemmebane. Med andre ord hvis Glimt ikke vinner mot Monaco i dag så kan man forvente å få høre det fra Sidissene.

Bodø/Glimt har på sin side også bare møtt fransk motstand en gang tidligere, det er heller ikke så lenge siden. Siste spillerunde av Europa League forrige sesong spilte Bodø/Glimt borte mot det som er Monaco sine største rivaler i fransk fotball, nemlig OGC Nice. Kampen endte 1-1, en kamp Bodø/Glimt forøvrig burde vunnet med stor margin da de dominerte store deler av kampen.

Funfacts

Så til favorittdelen av før kamp-saken. Her er fem funfacts om motstanderen:

Et land uten land!

Monaco er så lite at klubben spiller i det franske ligasystemet. Faktisk er Monaco så lite at du kan gå fra stadion til utlandet på under ett minutt. Det finnes ikke nok folk i Monaco til å fylle stadion, da de stort sett spiller for halvfulle tribuner, langt mindre en liga og derfor spiller de i den franske ligaen. Skatteparadis for stjernene

Eller Temu-versjonen av å spille fotball i Saudi Arabia eller USA. Mange spillere elsker Monaco fordi det ikke finnes inntektsskatt der. Det gjør klubben ekstra attraktiv for fotballstjerner som vil beholde litt mer av lønna si. Når andre spillere snakker om “å spille for æren”, spiller Monaco-spillere for æren – og null prosent skatt. Det er som å få lønnsslipp og tro det er en spøk. En klubb med kongeblod

AS Monaco er faktisk delvis eid av fyrstehuset i Monaco. Klubben har hatt nær tilknytning til fyrstefamilien i mange tiår, og du kan ofte se medlemmer av fyrstehuset på tribunen under kampene. Fyrst Albert II har vært på flere kamper enn mange sesongkortholdere. Det er litt som å ha kong Harald som maskot, bare med solbriller og yacht. Et internasjonalt mikselag

I perioder har Monaco hatt så mange utenlandske spillere at de knapt hadde franskmenn på banen. Faktisk vant de Ligue 1 i 2000 med et lag hvor bare én spiller var født i Frankrike! Talentfabrikken som “eksporterer gull”

Monaco er kjent for å utvikle stjerner og selge dem videre for enorme summer – som Kylian Mbappé, James Rodríguez, Bernardo Silva og Aurélien Tchouaméni. Klubben er et av Europas beste eksempler på “kjøp billig – selg dyrt”-strategien. Dette sier de før kamp Kjetil Knutsen og Sondre Auklend møtte pressen dagen før dagen. Dette hadde de å si før det viktige Champions League-oppgjøret mot Monaco: Vi sendte som vanlig direkte fra treningen til Glimt dagen før dagen. Sendingen vår fra Aspmyra kan du se her. De helgule er nærmest avhengig av tre poeng i denne kampen hvis de har ambisjoner om å ta seg videre til sluttspill i Champions League. Glimt har betraktelig tøffere motstandere de fire siste kampene enn de fire første, så dette er en må-vinn-kamp for nordlendingene. Kampen dømmes av polsk dommer, som i likhet med Glimt er ganske fersk på dette nivået. Damian Sylwestrzak er bare 33 år gammel, og dette blir hans andre Champions League-kamp etter at han også dømte Sporting – Kairat i den første runden av årets turnering. Bodø/Glimt – Monaco, Champions League seriespillkamp nummer fire hører du direkte på Radio 3 Bodø. Avspark er 2100. Vi lader også opp med masse Glimtmusikk og innslag på kanalen fram mot kampstart.