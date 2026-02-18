Alt du trenger å vite før Glimt – Inter

Her er vår før kamp sak som vi lager før alle Bodø/Glimts Champions League kamper. I denne saken får du vite noen funfacts om motstanderen som du kan briljere med på kampvors, oversikt over innbyrdes oppgjør, dommeren og annet relevant info.

Vi starter som vanlig med fem funfacts om motstanderen, i dette tilfellet Inter eller Internazionale Milano som er deres fulle navn.

Inter er den eneste klubben i Italia som aldri har rykket ned fra Serie A siden ligaen ble startet i 1929. Det fulle navnet er som sagt Internazionale, det er det en god grunn til. Klubben ble stiftet i 1908 av medlemmer som ønsket å tillate utenlandske spillere, i motsetning til AC Milan på den tiden. «Triplete». Inter var første (og lenge eneste) italienske klubb som vant Serie A, Coppa Italia og Champions League i samme sesong (2009/10). Fargene symboliserer natten (svart) og stjernene på himmelen (blått). Kallenavnet deres «Nerazzurri» betyr også “de svart-blå” på italiensk. Inter spiller sammen med erkerivalen AC milan på det ikoniske San Siro, noe som er ganske sjeldent på toppnivå. Stadionet er mest kjent under navnet San Siro, men når Inter spiller kampene sine kaller de det for Stadio Giuseppe Meazza.

Innbyrdes

Det er ikke ofte vi får referere til tidligere oppgjør mellom klubbene i denne delen, og må stort sett bare holde oss til hvordan lagene har gjort det mot andre lag fra motstandernes land. Men Glimt og Inter har faktisk møttes tidligere, og det ble ingen hyggelig opplevelse for de helgule.

Året var 1978 og Glimt ble rundspilt i Italia, hvor hjemmelaget vant hele 5-0. Returen i Norge noe jevnere men oppgjøret var jo allerede avgjort i første kampen. Inter vant 1-2 i Bodø.

De svarte og blå har også møtt Rosenborg, som også fikk det tøft i Italia hvor hjemmelaget vant 3-0. I Trondheim var det jevnere hvor det endte 2-2. Dermed har altså Inter totalt tre seiere og en uavgjort mot norsk motstand gjennom historien. Det får vi gjøre noe med nå.

For Bodø/Glimt sin del begynner listen over italienske motstandere å bli ganske lang nå, og er få igjen av topplagene for Glimt å møte. Italia er landet Bodø/Glimt har møtt lag fra desidert flest ganger i europasammenheng med etter disse oppgjørene totalt 16 oppgjør. Det er dobbelt så mange oppgjør som neste land på lista, Nederland og Tyrkia med 8 hver.

Resultatene mot Italienere har vært så som så for Glimt, men har de siste årene fått en bra oppsving, og høydepunktet er før dette oppgjøret når Lazio ble slått ut i kvartfinalen i Europa League.

Forutenom de to tapene mot Inter har Glimt mot italiensk motstand ett tap mot AC Milan, to tap mot Napoli, en seier og ett tap mot Sampdoria, to seiere en uavgjort og ett tap mot Roma, en seier og ett tap mot Lazio og til slutt ett tap mot Juventus.

Det er ingen spillere som har spilt for begge lag, men Jens Petter Hauge har hatt Inter sin hjemmebane som sin, riktig nok for byrival AC Milan.

Dommeren

Det er tyske Daniel Siebert som skal dømme kampen. En 41 år gammel dommer som Glimt har minner med på både godt og vondt. Han dømte nemlig returen i Italia mellom Glimt – Lazio i fjor. En kamp som er positive for Glimt ved at de tok seg videre til slutt gjennom straffekonk, men som også huskes for mye rar dømming. Blant annet fikk Patrick Berg et hårreisende gult kort, som dommeren senere beklaget til spilleren for, og som gjorde at Patrick fikk karantene i første kamp i semifinalen, og var nok en av grunnene til at Glimt ikke klarte ta seg videre.

Han har også dømt Inter ved to anlednigner tidligere. I en seier mot Ludogorets, og ett tap mot Real Madrid. Han har totalt fem kamper i årets Champions League.

Dette sa de før kampen

Kjetil Knutsen og Jostein Gundersen møtte pressen dagen før kamp. Dette hadde de å si før kampen:

Kampen har avspark klokken 2100 og du hører den som vanlig direkte her på DIN lokalradio med masse engasjement.