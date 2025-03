Årets tabelltips fra Radio 3 Bodø

Tradisjonen tro skal Radio 3 Bodøs fotballsynsere spå hvordan det ender for Bodø/Glimt og de andre lagene i Eliteserien. Nytt for året er at vi også tipper Toppserien med et felles Radio 3-tips.

Som kjent kaller ikke vi oss i Radio 3 Bodø for eksperter, den tittelen er blitt fullstendig utvasket av andre medier og hvem som helst er eksperter i disse dager. Vi sier det heller som det er, vi er synsere som følger godt med på fotball og spesielt vårt kjære Bodø/Glimt.

I en årrekke har våre synsere tippet Eliteserien, noen ganger med flere fulltreffere andre ganger ble man helt ute på jordet. Det var kanskje mest tilfelle fra forrige sesongs tipping.

I modellen hvor vi gir 3 poeng for rett lag på rett plass, og det gis 1 poeng for en plass unna, pluss 2 bonuspoeng for rett mester og rett nedrykkslag endte våre synsere med følgende poeng på tabelltipset for 2024:

Anders Hammer 13 poeng

Ørjan Olafsen 11 poeng

Benjamin Solås 8 poeng

Thomas Svendsen 4 poeng

I modellen hvor man får et minuspoeng pr plassering hvert lag er unna, som ofte kan gi et bedre bilde av hvor bra man tippet totalt sett, er det Ørjan Olafsen som kommer best ut med -54 poeng. Like foran Anders og Benjamin på litt over 60 poeng begge. Grov feil på Lillestrøm og KFUM ga store utslag hos samtlige.

Dermed ble Radio 3-veteranene Ørjan Olafsen og Anders Hammer fjorårets beste tippere, hvor sistnevnte traff med tre fulltreffere og to med en plass unna. Tre av fire fikk heldigvis rett på hvem som vant seriegull og det var jo det viktigste, derrimot bommet alle grovt på bunnstriden.

Heldigvis er det nytt år og nye muligheter i år. Slik tror Radio 3s kommentatorteam Eliteserien 2025 ender:

Benjamin Solås:

Rosenborg Viking Bodø/Glimt Brann Molde Fredrikstad Tromsø Haugesund Sarpsborg 08 Ham/Kam Sandefjord Bryne Vålerenga Strømsgodset Kristiansund KFUM Oslo

Ørjan Olafsen:

Bodø/Glimt Rosenborg Molde Brann Viking Fredrikstad Strømsgodset Vålerenga Tromsø Ham/Kam KFUM Oslo Kristiansund Sandefjord Sarpsborg 08 Bryne Haugesund

Anders Hammer:

Bodø/Glimt Rosenborg Molde Viking Brann KFUM Fredrikstad Tromsø Vålerenga Sarpsborg 08 Haugesund Strømsgodset Sandefjord Kristiansund Ham/Kam Bryne

John-Harry Myhre

Bodø/Glimt Molde Rosenborg Brann Viking Tromsø Fredrikstad Vålerenga Strømsgodset Sandefjord Sarpsborg 08 Kristiansund Haugesund KFUM HamKam Bryne

Radio 3 Toppserien:

Brann Vålerenga Rosenborg LSK Kvinner Stabæk Kolbotn Bodø/Glimt Lyn Røa Hønefoss

Dermed er det ingen tvil i følge våre synsere om at Bodø/Glimt kommer til å kjempe i toppen også i år på herresiden, og at Glimtjentene kommer til å klare seg greit i Toppserien.

Du hører alle Bodø/Glimt sine kamper direkte på Radio 3, både Eliteserien, Europa og cup. Enkelte cupkamper i tidlige runder har vi kun måloppdateringer gjennom kampen.