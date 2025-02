Avansement etter et vanvittig drama

Vi måtte helt ut til andre ekstraomgang før det ble avgjort, men på dramatisk vis trakk Glimt det lengste strået og vi skal videre i Europa.

Bodø/Glimt gikk ut i hundre og var det desidert beste laget i starten av kampen, likevel var det gjestene som tok ledelsen etter et selvmål av Fredrik Sjøvold på hjørnespark. Det var også førsteomgangs eneste scoring til tross for at Glimt hadde 75% ballbesittelse og flere store sjanser.

Bodø/Glimt visste de var det beste laget, og det var nok dette som var budskapet i pausen, for de helgule fortsatte dominansen i andre omgang.

Bare ti minutter ut i andre omgang fikk de helgule endelig betalt. Håkon Evjen gikk i bakken i feltet og Bodø/Glimt fikk straffe. Den satt Kasper Høgh i mål, og dermed var vi like langt i dag, men Glimt trengte fortsatt en scoring til for ekstraomganger.

Den lot virkelig vente på seg, og da man passerte 90 minutter tenkte nok mange at dette ble ikke å gå, men med fem minutter lagt til var det litt optimisme å spore på Aspmyra.

Det var det all grunn til, for halvveis ut i tilleggstiden smalt det for første gang. Ballen kom inn fra Wembangomo og det er mulig det var Bjørkan, men trolig en Twentespiller som satt ballen i eget mål. Det har uansett ingenting å si for Glimt gikk opp i 2-1 og dermed var vi på vei mot ekstraomganger.

Glimtsupporterne hadde ikke satt seg ned en gang enda før innbytter Wembangomo nok en gang skulle bidra. Denne gangen dundret han til med en kanon fra skrått hold som gikk i lengste og plutselig var Glimt i føringen og på vei videre i Europa, for et liv det var på Aspmyra!

Utrolig nok var ikke dette siste scoring på overtiden, for nok en gang skulle det glippe for Glimt på overtid mot Twente. Nederlenderne spilte ballen rett opp mot mål og etter en kaotisk klabb og babb moment fomlet ballen seg inn bak Nikita Haikin og så var vi like langt igjen.

Det var omentrent det siste som skjedde i ordinær tid, og vi måtte ut i ekstraomganger for å avgjøre dette.

Tydelig var det at Glimt var preget av den sene scoringen til Twente. For de helgule slet i første ekstraomgang og det var gjestene fra Nederland som var nærmest. Men ingen scoringer ble det i den første av to ekstraomganger.

Men i andre og siste ekstraomgang, da satt de helgule inn støtet og vel så det.

Duracellkaninen Sondre Brunstad Fet kom inn for å snu dette, og gjett om han gjorde det. 111. minutter var spilt når ballen får en corner og sist via Brunstad Fet sniker ballen seg over linja, det tok helt av på Aspmyra og Glimt var igjen i føringen og på vei videre i Europa.

Fem minutter senere skulle det ikke bli noen tvil. Nok en gang er Bjørkan involvert når han gjør det på egenhånd og får lagt inn, via en Twentespiller og kampens tredje selvmål gikk ballen i mål og 5-2 til Bodø/Glimt, 6-4 sammenlagt. En slik elektrisk eufori på Aspmyra etter dette har vel sjeldent eksistert. Dette topper 6-1 mot Roma meldte Radio 3-kommentator Ørjan Olafsen.

Twente klarte ikke svare denne gangen og Bodø/Glimt er videre i Europa League og skal spille 8-deltsfinale hjemme den 6. mars og borte den 13. mars.

Der venter enten Rangers fra Skottland eller Olympiakos fra Hellas. Svaret får du direkte på Radio 3 klokken 13.00 fredag.

Bodø/Glimt trakk Olympiacos fra Hellas, og møter dermed grekerne på Aspmyra 6. mars og i Hellas 13. mars. Begge oppgjørene hører du direkte på Radio 3.

Dette sa Jostein Gundersen om dette sirkuset av en fotballkamp som endte i avansement:

Ole-Didrik Blomberg fikk sine første minutter på Aspmyra i helgult denne kampen. Slik oppsummerte han denne spinnville kampen:

Sondre Brunstad Fet kom inn for å snu dette for Glimt og bidra til avansement. Det gjorde han til de grader. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Slet voldsomt med Roots i første kamp. Denne gangen hadde han full kontroll defensivt på vingen sin. I tillegg bidrar han offensivt hvor han er nest sist på to scoringer. Det kunne se ut som det var Bjørkan som satt både 2-1 og 5-2, og ble hyllet for det, men reprisene viser Twentespillere er sist på de. Uansett en kanonkamp av kanonbacken!

2: Sondre Fet

Kommer inn for å løpe Twentespillerne i senk, og det gjør han også så til de grader. I tillegg setter han inn 4-2 scoringen som ble kampavgjørende. Vanvittig innhopp av fortballkloke Fet, og det er tydelig at blidgutten fra Sunnmøre har masse mer å bidra med i Glimtdrakt!

1: Brice Wembangomo

Som nevnt mange ganger før handler Radio 3-børsen like mye om å være kampavgjørende som å prestere i 90 minutter. Brice kommer inn ti minutter før slutt, og Radio 3 sine kommentatorer lurer på hvor det gjøres et back og midstopperbytte når vi trenger mål. Nok en gang vet Kjetil Knutsen best når Brice banker Glimt opp i 3-1. For en vanvittig scoring og for noen høyrebacker vi har!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

6 Patrick Berg

6 Fredrik Bjørkan

3 Nikita Haikin

2 Jostein Gundersen

2 Sondre Brunstad Fet

2 Isak Määttä

2 Håkon Evjen

1 Brice Wembangomo